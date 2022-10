Marco Bellavia si vendica | Ore contate per i vipponi: lui ha in serbo una brutta sorpresa [VIDEO]

Per i vipponi del GF VIP le cose stanno per mettersi molto male. Marco Bellavia lo vuole fare questa sera: sarà caos

Il GF VIP 7 è stato sconvolto da alcuni fatti incresciosi e inaspettati. Pochi giorni fa, che però sembrano già tantissimi, il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia ha abbandonato il reality poiché alcuni suoi problemi psicologici non sono stati compresi dai compagni. In realtà, la situazione era ben peggiore: qualcuno ha fatto su di lui del vero e proprio bullismo.

Nelle ultime ore, Federica Panicucci a Mattino 5 News ha rivelato un’anticipazione scottante: Marco Bellavia sta preparando una vendetta con i fiocchi, per i suoi ex compagni di reality. Succederà stasera durante la diretta.

Marco Bellavia ha tutto pronto

I fatti che hanno coinvolto Marco Bellavia hanno sconvolto il pubblico. A causa di ciò che ha subito, infatti, il conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di abbandonare la casa e, da quel momento in poi, i vipponi son stati bombardati di critiche. Sebbene qualcuno si sia distinto per una maggiore delicatezza nei confronti di Marco, con diversi tentativi anche di consolazione e vicinanza, tanti altri hanno invece ignorato la sua fatica e il suo dolore, scherzandoci sopra.

Come conseguenza, il GF VIP ha quindi deciso di escludere dal gioco Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato in seguito a un televoto lampo. Tutto questo è stato affrontato durante la diretta di lunedì 3 ottobre, mentre giovedì 6 si è cercato di riportare il sereno, anche nelle case: secondo qualcuno, però, si sta cercando di dimenticare ciò che è successo. Ai telespettatori, infatti, non è piaciuto che i due squalificati per bullismo siano ritornati in studio e che a Ginevra sia stato addirittura permesso di entrare in casa per vedere Antonino.

Nelle ultime ore, però, Federica Panicucci ha svelato un dettaglio che, durante la puntata di questa sera lunedì 10 ottobre, getterà nel panico tutti gli inquilini: Marco Bellavia ha pronto per loro un videomessaggio.

Perché a noi non bastano mai gli spoiler del #GFVIP! Questa sera ci sarà un video messaggio di #MarcoBellavia#Mattino5 pic.twitter.com/x5DAuyUtJo — Mattino5 (@mattino5) October 10, 2022

Ciò che dirà potrà essere molto pungente per loro anche se, fino ad oggi, Marco Bellavia si è distinto per educazione e calma. Vederlo in faccia, però, potrebbe essere molto doloroso e difficile da digerire: per scoprire cos’ha da dire, non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.

