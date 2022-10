Marco Bellavia, retroscena agghiacciante | “Mi ha insultata”: per lui accuse molto gravi

Emergono controversi altarini su Marco Bellavia dopo l’immenso eco del caso mediatico: si attende la replica.

Il “GF Vip 7” è iniziato all’insegna di feroci polemiche in rete, controversie cha hanno contagiato persino il mondo dello spettacolo. Gli spettatori si sono infatti uniti compatti a tutela di Marco Bellavia, storico volto di “Bim bum bam”.

L’ex conduttore, reclutato da Alfonso Signorini dopo molti anni di digiuno dagli schermi televisivi, ha tentato di integrarsi, ma senza successo, all’interno del format. La quasi totalità dei Vipponi in gara è stata tacciata di bullismo e maltrattamenti ai danni di Marco Bellavia che, in seguito all’indifferenza patita in casa, ha scelto di sortire dal programma di Canale 5. Le iniziative di solidarietà e di vicinanza si sono moltiplicate, costringendo anche gli autori del programma a squalificare una contrita Ginevra Lamborghini. Anche Giovanni Ciacci ha scontato una bruciante eliminazione al televoto flash, decimando così il cast del reality. Nelle ultime ore l’ex fidanzata di Marco Bellavia ha rotto il silenzio, sbugiardando la buona fede dell’ex conduttore: ecco le sue dichiarazioni…

Marco Bellavia inchiodato dall’ex: la sua versione getta ombre pesanti su di lui

L’ex compagna di Marco Bellavia ha seguito con interesse la vicenda intercorsa al “GF Vip 7”, riservandosi il diritto di fornire la sua versione all’opinione pubblica. Maryanna Bosis ha formato coppia fissa con il conduttore dal 2016 al 2020, e ha rilasciato al portale “Tuomagazine.com” un’intervista alquanto rivelatrice.

Secondo l’ex fiamma, Marco Bellavia avrebbe ampiamente sfruttato le dinamiche televisive per tornare sulla cresta dell’onda: “Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi…“.

Maryanna Bosis ha inoltre aggiunto: “Ai telespettatori del GF Vip direi che hanno un gran cuore perché sensibili alle ingiustizie, ma di capire anche che esistono dinamiche televisive che si possono padroneggiare. Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro. Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare.“.

Secondo l’ex fidanzata, Marco Bellavia l’avrebbe persino ricoperta di improperi: “L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno. Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi – ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio“.

Dove sta la verità sull’ormai famigerato “Bellavia-gate?”

