GF Vip, gravissima denuncia | “Tutto progettato”: il vippone sta recitando, subirà gravi conseguenze

Salta il banco al GF Vip: dopo lo scandalo emerge un’altra faccia della medaglia. Ha preso in giro pubblico e autori?

Non si placano le polemiche circa la settima edizione del “GF Vip”. Dopo un esordio quanto mai scoppiettante, il cast del programma ha trovato una parvenza di equilibrio, eccezion fatta per l’ex conduttore di “Bim bum bam” Marco Bellavia.

L’apprezzato conduttore ha infatti sofferto l’isolamento dal resto del gruppo, denunciando al contempo pesanti ripercussioni a livello mentale. La sua sofferenza in video ha indignato e toccato il cuore di milioni di spettatori, e la notizia del suo ritiro è stata accolta da sentimenti contrastanti. Se il cast del reality ha pagato pegno con alcuni severi provvedimenti impartiti dalla produzione, l’ex gieffino sta al momento recuperando le energie disperse durante il format. O almeno, questa sarebbe la versione ufficiale dei fatti. Secondo l’ex fidanzata di Marco Bellavia, il conduttore starebbe sfruttando ampiamente la sua sovraesposizione mediatica per tornare al centro delle cronache gossip…

GF Vip, è giallo su Marco Bellavia: vittima delle circostanze o abile manipolatore?

L’ex fidanzata di Marco Bellavia, Maryanna Bosis, ha rilasciato una lunga intervista al portale “Tuomagazine.com”, illustrando la sua interpretazione dei recenti fatti al “GF Vip”. Secondo la storica fiamma, il volto di “Bim bum bam” avrebbe sfruttato le dinamiche televisive per suscitare ondate di empatia da parte dal pubblico: “Marco non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi“.

Maryanna Bosis ritiene inoltre che la presunta infatuazione per Pamela Prati rientri in uno schema ben preciso: “Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo. Mi ripeto, non credo che Pamela possa piacergli veramente, ma era la storia perfetta e lui – che, ribadisco, ha fatto TV per tanto tempo – lo sa benissimo. Vedendo che la storia non decollava si è spaventato, credo che sia sinceramente rimasto destabilizzato. Quindi è passato al piano B: a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più. Marco conosce molto bene le dinamiche televisive…“.

