Barbanera di domani 12 ottobre: le previsioni dei segni di mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Con Venere opposta dalla Bilancia e Giove nel segno, potreste ritrovarvi ad essere troppo accondiscendenti a tavola. Controllatevi!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non lasciatevi appesantire la vita da principi e regole che non sono più adeguati a quella di adesso. Urano vi vuole far cambiare, trasformare, modificare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Mercurio si trova in Bilancia, non potrete quindi fare a meno di notare il comportamento di una persona che predica bene, ma razzola assai male.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Per scacciare i pensieri neri, non c’è miglior cosa di una chiacchierata con un amico fedele e affidabile, anche per un prezioso consiglio.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Qualche volta forse vi sentite come frenati? Non preoccupatevi più di tanto e mantenete il punto. Saturno avverso vi gioca qualche brutto scherzo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sul lavoro, quando avete potuto, avete passato la mano, ma adesso, con Nettuno ostile, non è il caso. Siete sicuri che chi avete davanti sia una persona fidata?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Possedete un carattere forte che non si fa spaventare da niente. Ora con la spinta di Mercurio congiunto, procederete ancora più convinti sulla vostra strada!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Per coloro che vivono in coppia o sono single, Nettuno in trigono dai Pesci garantisce un periodo romantico e pieno di teneri incontri.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Grazie a Mercurio e Venere alleati, lascerete andare dubbi e tentennamenti, e potrete finalmente avvicinare e conoscere persone appassionanti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se volete che le vostre idee e i vostri progetti vengano accettati, dovrete faticare un po’, poi li vedrete realizzati appieno come desiderate.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con Saturno nel vostro cielo e Mercurio in trigono, avrete la riprova che che per trattare con certe persone è meglio scegliere un atteggiamento più diplomatico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nell’attività saprete scendere dalla nuvoletta di Nettuno ogniqualvolta vi si richiederà. E lo farete con prontezza, con soddisfazione vostra e altrui.

