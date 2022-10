Antonino Spinalbese demolito | “Lo fa per i suoi comodi”: da fuori arriva la bomba

Concorrente molto chiacchierato e apprezzato della casa del GF VIP, per Antonino Spinalbese da fuori arriva una frecciatina velenosa

Negli ultimi due anni, Antonino Spinalbese è stato sulla cresta del gossip grazie alla relazione con Belén Rodriguez, con cui ha dato vita alla sua primogenita Luna Marì. Sebbene la relazione sia poi velocemente naufragata, Antonino ha continuato ad avere rapporti con la bambina e ad essere per lei un padre presente.

Oggi nella casa del GF VIP, Antonino Spinalbese ha nei primi giorni sviluppato un’amicizia particolare con Ginevra Lamborghini, che poi è stata squalificata in seguito agli incresciosi avvenimenti legati a Marco Bellavia. Nelle ultime ore, però, per il papà di Luna Marì è arrivata una frecciata molto avvelenata: a parlare è proprio lei.

Antonino Spinalbese: parla Belén

Se una cosa si può dire con certezza di Belén Rodriguez è la sua capacità di non trattenere i sentimenti, soprattutto nell’amore. Come ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’intervista per Verissimo, infatti, Luna Marì è arrivata a coronare un amore che per lei e per Antonino era luminoso e forte, sebbene poi sia terminato nel giro di poco tempo.

Dopo la nascita di Luna Marì, però, i due non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Belén si è infatti riavvicinata a Stefano de Martino, con cui è ancora sposata poiché il divorzio non è mai stato portato a termine. Antonino, invece, è entrato nella casa del GF VIP e qui ha conosciuto Ginevra Lamborghini con la quale, se non fosse arrivata la squalifica, probabilmente sarebbe nato un amore.

Durante queste prime settimane di GF VIP, però, Belén non ha mai espresso una singola parola sull’ex fidanzato, né di approvazione né di sprezzo. Nelle ultime ore, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento, ha però pubblicato una Instagram story piuttosto eloquente: “l vaff****** quando le cose “qualcuno” le racconta in modo diverso per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro” ha scritto, mostrando la scena di un film.

Al momento sembra che nessuno abbia commentato queste parole e riecheggiano quelle che lei stessa ha detto a Verissimo, in merito al loro essere genitori separati. “Si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”: il tema verrà affrontato da Alfonso Signorini durante la puntata in diretta del lunedì o del giovedì sera o cadrà nel dimenticatoio? Non ci resta che attendere.

