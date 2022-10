“Ti soddisferei di più…”: proposta a luci rosse al GF Vip, senza vergogna davanti alle telecamere [VIDEO]

Al GF Vip succede di tutto: dopo le confidenze spinose, scatta la proposta indecente. Sofia Giaele De Donà ha un nuovo rivale.

Il reality per antonomasia di Canale 5 riserva continue sorprese al fedele pubblico, nonché ai concorrenti stessi arruolati nel cast. La lunga permanenza nel format, infatti, permette ai Vipponi di mettere a nudo le proprie paure e i trascorsi più ostici del loro passato.

Anche Sofia Giale De Donà, tutta glamour e lifestyle a 5 stelle, nasconde un segreto doloroso. Nonostante l’ammissione di avere una relazione aperta e libera con il marito statunitense Brad Beck, i primi momenti del matrimonio le hanno riservato profonde sofferenze. Alberto De Pisis, per sdrammatizzare, l’ha colta di sorpresa con una proposta indecente: di che si tratta?

GF Vip: Sofia Giale De Donà svuota il sacco sul suo matrimonio

Sofia Giaele De Donà ha condiviso con la compagna Nikita Pelizon le prime vicissitudini negli States, raccontando il senso di profondo isolamento durante le prime fasi del suo matrimonio. “Con lui che lavorava tutto il giorno, io mi ritrovavo a casa da sola e non sapevo cosa fare. Infatti ero super infelice. Ogni volta chiamavo la mia famiglia dicendo che volevo tornare a casa…”.

L’influencer ha poi spiegato: “Il primo periodo è stato bruttissimo, tanto che ho chiamato mio fratello e gli ho chiesto di venire a vivere con noi. E così è venuto a vivere con noi per quattro mesi in America perché io non riuscivo ad ambientarmi. Non volevo più che se ne andasse. Di giorno mio marito lavorava ed io stavo con mio fratello. Poi mia madre è tornata a stare male di nuovo e quindi sono tornata in Italia…”.

Nelle ultime ore Alberto De Pisis ha deciso di ridimensionare le toccanti confidenze di Sofia Giaele, arrivando a proporre uno scenario inverosimile. L’opinionista ed esperto di moda ha rivolto un appello al misterioso Brad Beck, dichiarando candidamente: “Caro Brad, dovresti lasciare Giaele per me, perché io ti romperei sicuramente di meno le scatole, costo sicuramente di meno, e ti soddisferei sicuramente di più!“. Sofia Giale ha concordato ridendo: “Caro Brad, ti rispondo che secondo me Alberto ha ragione!“.

“Caro Brad dovresti lasciare Giaele per me perché io ti romperei sicuramente di meno le scatole, costo sicuramente di meno e ti soddisferei sicuramente di più” Alberto mi fa volare ✈️ #gfvip pic.twitter.com/qa7NCk4yX0 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 9, 2022

La proposta surreale di Alberto De Pisis suona come un tentativo di rincuorare e alleggerire lo stato d’animo della compagna di avventura. Quale sarà la sorte della relazione di Giaele nella vita di tutti i giorni?

