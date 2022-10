Test dell’attenzione | Non sono tutti uguali, trova l’intruso: hai solo 5 secondi

Sei pronto a metterti alla prova con questo test dell’attenzione? Scopri quale, tra le figure sotto, è diversa dalle altre.

I test dell’attenzione sono il modo migliore per mettere alla prova la nostra capacità di individuare a colpo d’occhio le anomalie e identificare gli eventuali intrusi in un’immagine.

Molto spesso sono dettagli minuscoli, e rintracciarli diventa un compito arduo. Altre volte, gli indizi sono piuttosto palesi, come nel caso del test proposto sopra. Nell’immagine compare una serie di coppie formate da un cane ed un gatto: i due pet si danno un “highfive” virtuale, suggellando l’improbabile amicizia tra le due razze. Una di queste coppie, però, risulta anomala e diversa dalle altre. Sei in grado di trovarla in pochi attimi? Cronometro alla mano: hai solamente 5 secondi per trovare la coppia “aliena”!

Soluzione del test dell’attenzione

I 5 secondi a disposizione sono ormai trascorsi: sei riuscito ad individuare la coppia intrusa? È necessario possedere acute capacità di colpo d’occhio e velocità di reazione, ma probabilmente avrai rintracciato la figura differente dalle altre. Si tratta della coppia presente sulla terza fila, in fondo a destra. Come puoi ben vedere, a fianco del felino non c’è un pastore, come nel resto delle immagini. Il cane ritratto sulla sinistra, infatti, sembra piuttosto di razza golden retriever, e l’indizio più significativo sono le orecchie arrotondate. Anche la zampa sollevata ha una postura diversa rispetto a quella mantenuta dal pastore. Il golden retriever, infatti, appoggia la zampa su quella del gatto, inscenando un’improbabile proposta di matrimonio tra 4 zampe!

Hai rintracciato immediatamente la coppia intrusa? Se non ci sei riuscito, niente paura. Continuando ad allenarti con i test dell’attenzione arriverai a individuare a colpo sicuro gli elementi di disturbo, accorciando gradualmente i tempi dell’operazione. Ricorda che queste prove sono utilissime per preservare lucidità e sprint mentale: divertiti quindi a sfidare i tuoi amici a colpi di emozionanti giochi sul web!

