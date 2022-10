Ginevra Lamborghini vittima di un imbroglio | Confessione scioccante: era tutta una trappola [VIDEO]

L’ereditiera Ginevra Lamborghini riceve un’ulteriore batosta: dopo la squalifica, arriva anche la confessione che cambia ogni cosa.

La repentina squalifica di Ginevra Lamborghini da parte degli autori del “GF Vip” ha azzerato tutte le speranze del fandom #gintonic. I follower della potenziale coppia formata da Ginevra e da Antonino Spinalbese han dovuto fronteggiare la realtà: i loro beniamini non avranno la possibilità di rinsaldare il flirt nato sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Alla bruciante espulsione, impartita dopo un’uscita particolarmente infelice nei confronti di Marco Bellavia, Ginevra deve affrontare un’altra presa di coscienza del tutto inaspettata. Antonino Spinalbese, infatti, avrebbe solamente giocato con lei, come candidamente confessato dal parrucchiere alla compagna di avventura Cristina Quaranta.

Ginevra Lamborghini, arriva la mazzata: “Non mi piaceva!”

L’hair-stylist aveva da subito adocchiato la frizzante Ginevra sin dalle prime battute del format di Canale 5. Tra i due gieffini si era sviluppato un rapporto di stuzzicante complicità, relazione poi interrotta bruscamente a causa dell’improvvisa squalifica dell’ereditiera. Nonostante le belle parole spese reciprocamente, Antonino Spinalbese nelle ultime ore ha confidato a Cristina Quaranta la sua percezione reale dell’ex compagna di avventura.

Non solo il parrucchiere esclude a priori la possibilità di una love-story, ma argomenta con convinzione i suoi convincimenti. “Neanche prima con Ginevra… Non c’era nessuna coppia“, ha esordito Antonino. “C’erano dinamiche, ma non c’erano coppie… Che poi si creano dinamiche, questo sì, certo, è ovvio.“. Cristina Quaranta ha obiettato: “Però voi, col tempo, avreste potuto diventare coppia…“.

Antonino Spinalbese ha immediatamente stroncato tale ipotesi: “No, Cri. Io sono un figlio di pu**ana, perché ho sempre messo alla prova tutti. Ho messo lei alla prova, perché lei era fidanzata. E quella roba lì, a me non piaceva di lei, per niente, per nulla. Perché ti dico questo? Perché per quanto possa pensare a me stesso, qua dentro con te, e ci divertiamo, il tuo avvicinarti a me da fidanzata, a me fa pensare… E infatti, siccome l’ho capito subito, ho avuto una maniera tranquilla di avvicinarmi, senza nessun problema. Però è una cosa che non volevo dire, perché non volevo metterla in cattiva luce…“.

A conti fatti, sembra che la caldeggiata “ship” tra Antonino e Ginevra fosse solamente uno specchietto per allodole. La giovane ereditiera sceglierà di replicare alle valutazioni impietose dell’hair-stylist?

