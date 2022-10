“È una pippa!”: Edoardo Donnamaria lo asfalta pubblicamente, rapporto a rischio dopo la gaffe [VIDEO]

L’incontenibile Edoardo Donnamaria svela un retroscena curioso sull’amico Paolo Ciavarro: ecco la verità sul chiacchierato rapporto.

L’inquieto figlio d’arte Edoardo Donnamaria si sta rivelando uno dei personaggi più sorprendenti della settima edizione del “GF Vip”.

Dopo aver ammesso pubblicamente la fluidità delle sue pulsioni, ed aver instaurato un controverso triangolo con Antonella Fiordelisi ed Alberto De Pisis, il volto di Forum tira in ballo il suo storico amico Paolo Ciavarro. I due militano spalla a spalla da tempo nel format giudiziario “Forum”, ormai istituzione di Mediaset, ed Edoardo ha deciso di dissipare i dubbi sul rapporto tra l’amico e la compagna Clizia Incorvaia.

Edoardo Donnamaria difende a spada tratta Paolo Ciavarro, ma la frecciatina fa sorridere il web

Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e della collega Eleonora Giorgi, è una delle figure di spicco di “Forum”, e introduce con garbo i contendenti durante le sessioni giudiziarie del programma. Ha conosciuto l’attuale compagna Clizia Incorvaia all’interno della casa di Cinecittà nel 2020 e, nonostante le perplessità della madre Eleonora Giorgi, i due hanno costruito una famiglia solida e complice.

Edoardo Donnamaria ha seguito le orme dell’amico, affiancandolo nello studio di “Forum”, e guadagnando così graduale notorietà, sino all’esordio definitivo nel reality per antonomasia. Stanco delle illazioni sul rapporto dell’amico, che suggerirebbero una relazione di facciata, Edoardo ha rivelato a Wilma Goich, Carolina Marconi ed Antonella Fiordelisi la verità dietro al gossip. Secondo il giovane Vippone, Paolo Ciavarro non sarebbe in grado di mistificare la realtà, complice anche la sua incapacità di recitare in modo convincente.

“Paolo è un mio carissimo amico“, ha esordito Edoardo. “A me la gente mi veniva a dire: ‘Eh, secondo me Paolo sta fingendo…’. Paolo? Ma voi l’avete mai visto recitare Paolo Ciavarro? È una pippa! ‘Ma voi siete scemi’, gli dicevo io. Paolo e Clizia hanno fatto un figlio, e c’erano le persone che lo conoscevano, perché era gente dell’ambiente dove lavoriamo insieme, che venivano da me, che sono un suo caro amico, e mi dicevano: ‘Dai che tu lo sai che fanno finta…’…“.

MA VOI L’AVETE MAI VISTO PAOLO CIAVARRO RECITÀ? È NA PIPPA

mistosentendomalissimononrespiro pic.twitter.com/JP0nx65Y0Y — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 9, 2022

Molto probabilmente Paolo Ciavarro avrà accolto la maldestra recensione dell’amico con ironia: nonostante la stroncatura a livello attoriale, i suoi intenti erano sicuramente nobili…

Paolo Ciavarro qui ci voleva dire l’unico motivo per guardare questo #gfvip Si proprio lui, Edoardo Donnamaria 😎 pic.twitter.com/xVa2TKI2EE — Francesca 💋 (@sonoingenua_) September 15, 2022

