Alfonso Signorini, richiesta urgente | “Voglio le sue scuse!”: confronto immediato in diretta

Appello urgente per Alfonso Signorini: l’ex fidanzato di una concorrente del GF Vip è arrabbiatissimo ed esige le scuse immediate.

Lettera infuocata per una concorrente del Grande Fratello Vip che suona come una richiesta nemmeno tanto velata nei confronti di Alfonso Signorini, affinché il conduttore del reality organizzi nell’immediato un faccia a faccia in diretta.

Il fatto che gli ex palesino il loro rancore proprio quando quella che fu la loro dolce metà è in gara nel reality show più amato d’Italia è una pratica ormai abituale, specie poi se chi ha da ridire sul passato appartiene al mondo dello spettacolo.

La grande visibilità che il GF Vip è in grado di regalare ai suoi protagonisti, anche quelli minori, è impagabile. E la missiva inviata in queste ore niente meno che a Pamele Prati sembra nascondere questo intento.

Alfonso Signorini, lettera contro Pamela Prati: “Mi hai messo in cattiva luce”

Prima che scoppiasse il caso Caltagirone, Pamela Prati ha vissuto una storia d’amore con il Max Bertolani, ex giocatore di football americano nonché personal trainer e personaggio televisivo, che prese parte all’Isola dei Famosi nell’edizione 2012

Tra i due la relazione è durata tre anni, tanto che erano sul punto di sposarsi, ma poi il rapporto si è rotto. E oggi Bertolani si presenta a chiedere il conto con una lettera di fuoco pubblicata sulle pagine del settimanale sul settimanale Di Più. “Non hai mai accettato di essere stata lasciata da me e ti sei voluta vendicare mettendomi in cattiva luce con tutti. Ora mi aspetto le tue scuse“, scrive l’ex atleta rivolgendosi alla sua ex.

Bertolani nutre parecchio rancore nei confronti della showgirl, colpevole a suo avviso di averlo trattato male dopo la rottura. Rottura voluta dall’ex atleta perché secondo la sua versione dei fatti la Prati continuava a rinviare le nozze. “Hai fatto tabula rasa intorno a me, mettendomi in cattiva luce con tutti quelli che mi conoscevano“, insiste ancora Bertolani nella sua lettera.

E poi: “Mi hai cancellato dalla tua vita nonostante abbia cercato di instaurare con te un rapporto di amicizia”. Cosa che sarebbe accaduta nel 2019, quando scoppiò il caso Caltagirone, evento che spinse il personal trainer a prendere pubblicamente le difese della sua ex. Ma evidentemente la Prati non deve aver preso bene questo intervento non richiesto, tanto che avrebbe reagito con insultati. Tutto questo sempre secondo la versione di Bertolani.

Da qui la richiesta finale dell’ex atleta: “Sono stufo di questo tuo comportamento… ora che sei al GF Vip ti consiglio di pensare a tutto quello che mi hai fatto… dovresti chiedermi scusa”. Un’uscita parecchio dura che crea le premesse giuste per organizzare un confronto faccia a faccia utile agli ascolti del reality condotto da Signorini.

The post Alfonso Signorini, richiesta urgente | “Voglio le sue scuse!”: confronto immediato in diretta appeared first on Ck12 Giornale.