Tremendo presagio per Fedez | “È un’agonia”: situazione fuori controllo

Se dal punto di vista personale le cose sembrano andare splendidamente, per Fedez si sta facendo largo una enorme delusione lavorativa

Se ai suoi inizi Fedez era un cantante rap ben distante dalla fama della televisione, nel corso degli anni la sua immagine è drasticamente cambiata e si è trasformata, evolvendolo nel cantante e imprenditore che è oggi. Marito di Chiara Ferragni e padre di due figli, continua il suo lavoro artistico pur concedendosi qualche esperienza in più, come quella da giudice a X-factor.

Nelle ultime ore, però, per lui è arrivata una notizia del tutto spiacevole. Se tutto continuasse a confermarsi tale, potrebbe crollare la sua certezza lavorativa nel giro di poco tempo: c’è qualche cosa che non va.

X-Factor: Fedez e i nuovi giudici non funzionano

La scorsa edizione di X-Factor è stata condotta da Ludovico Tersigni, attore e giovanissimo talento nel mondo del cinema e delle serie tv. In giuria c’erano Manuel Agnelli, Emma, Manuelito e Mika ma questa formazione non ha riscosso successo, segnando ascolti molto bassi. Per questo motivo, Sky ha deciso di rivoluzionare completamente il cast, mettendo al timone Francesca Michielin e scegliendo come giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Le previsioni erano quindi delle migliori, poiché ognuno dei giudici poteva avere quel qualcosa di interessante da donare sia ai concorrenti che al programma, riportandolo ai fasti di una volta. Dopo qualche puntata, però, si può dire che questa rinascita non sia avvenuta: gli ascolti si mantengono molto bassi e sui social, in particolar modo Twitter, non spopolano gli hastag, significa che il programma non viene seguito.

Doveva essere l’anno del rilancio di #XF2022 ma gli ascolti sono bassi e, cosa più grave per Sky, mediaticamente il programma non esiste. Non fa notizia, non spopola sui social. Mi sa che l’anno prossimo… — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 7, 2022

Secondo i giornalisti esperti in ascolti tv, quindi, questo potrebbe significare solo una cosa: l’era di X-Factor potrebbe essere giunta alla sua conclusione. I telespettatori, infatti, sono annoiati e delusi:

un’agonia che dura da anni e pensare che era un programmone una volta — Sara, (ex) stagista satura. (@PolisDolisRotis) October 7, 2022

Chissà se, con i live, X-Factor 2022 riuscirà a trovare il proprio ritmo e una rinnovata linfa vitale. Al momento questa rivoluzione non è avvenuta e Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico non stanno funzionando: delusione su ogni fronte.

