Test di personalità | Controlla questo dettaglio delle unghie: rivela tutto di te

La forma delle unghie può dire molto di una persona. Controlla le tue e fai questo test di personalità: rivelazioni incredibili

Le mani sono uno dei primi aspetti che notiamo di una persona. Quando si incontra qualcuno di nuovo, infatti, gli si porge la mano per le presentazioni: in questo modo, il primo impatto fisico è proprio con quella parte del corpo. Si avverte subito una prima sensazione, in base a ciò che ci si presenta: mano calda o fredda, dalla pelle secca o idratata, morbida o dura e callosa. Insomma: avere delle mani curate è un buon biglietto da visita.

Allo stesso modo, anche le unghie svolgono un ruolo importante nell’immagine che si vuol dar di sé. Averle in ordine e curate è segno di amore verso sé stessi ma, in realtà, loro possono rivelare molto di più: controlla la forma.

Come la forma delle tue unghie parla di te

In base alla forma della tua unghia, puoi capire molto di te e della tua personalità. Allo stesso modo, imparare questa strategia ti consentirà di capire molto anche di chi ti sta di fronte semplicemente guardandogli le mani. Se le unghie sono lunghe e rettangolari, significa che la persona ha un carattere socievole e aperto al confronto, seppur molto attento ai piccoli dettagli.

Chi ha unghie ampie e piatte è lucido ed analitico ed ama costruire relazioni: sono le persone ideali a cui chiedere consigli e punti di vista, poiché amano la praticità e la funzionalità. Un’unghia corta e rotonda, invece, indica una personalità forte e attraente, dal carisma invidiabile: chi ha queste unghie ama le sfide e non ha mai paura di affrontarle.

Le unghie corte e irregolari sono invece segno di personalità meticolose, tipiche degli osservatori: persone sincere ed emotive, vivono le sensazioni sempre a pieno. Chi ha le unghie quadrate e irregolari, invece, ha i piedi ben saldati a terra e fa di tutto per raggiungere il proprio obiettivo: si tratta di leader nati per avere responsabilità e impegni ben precisi.

Le unghie triangolari indicano una persona determinata e quasi ostinata, capace di fare qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che si vuole: nessuno può fermarli e, a volte, rischiano di farsi prendere troppo la mano. L’unghia lunga e ovale indica invece i creativi e i fantasiosi: figli dei fiori, amano il caos quotidiano e la natura selvaggia. L’unghia con la cuticola irregolare e molto pronunciata, infine, è tipica di chi rifugge la routine: pieni di verve di vibrazioni, sono le persone da cui si va quando si vuole sentire un brivido di vitalità nuova e feroce.

