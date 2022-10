Oroscopo Paolo Fox di domani 10 ottobre: amore e fortuna di inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui il tuo “dono della parola” ti aiuterà a raggiungere accordi favorevoli. Il tuo modo originale di spostare le tue conoscenze sarà molto vantaggioso. Sarai in grado di raggiungere il cuore degli altri, grazie alla tua percezione. SENTIMENTI: Sarà un giorno per risolvere problemi scaduti e sentirsi felici di togliere un peso dalle spalle. AZIONE: è una giornata per raggiungere accordi armoniosi e con tanto ingegno che porterà fortuna.FORTUNA: è una giornata in cui la lungimiranza e la prudenza nei progetti futuri sono importanti.Una scarica di ispirazione creativa potrebbe portarti temporaneamente lontano dalla tua vita sociale oggi, Ariete. Ad un certo punto potresti lavorare come se non ci fosse un domani, forse preoccupandoti che lo dimenticherai se non abbasserai tutto adesso. È inutile dirti di rallentare. Assicurati di tenere a portata di mano spuntini sufficienti e fai delle pause occasionali. Lavora duro e buona fortuna!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà un giorno per usare il tuo ingegno e mantenere viva la tua simpatia. Sarà fortunato se organizzi con calma i beni condivisi. I tuoi progetti accelereranno, specialmente con colleghi che la pensano allo stesso modo. SENTIMENTI: sarà un giorno in cui i tuoi progetti avranno bisogno della tua vitalità e del tuo incoraggiamento per poter risolvere le frange in sospeso.AZIONE: è un giorno per te mantenere il tuo benessere come fondamentale, per essere il supporto degli altri. FORTUNE: è un giorno in cui il tuo intuito manterrà a galla la tua generosità e le questioni in sospeso per risolverle.Una piccola festa improvvisata potrebbe aver luogo oggi a casa tua quando alcuni visitatori inaspettati ma graditi si presentano alla tua porta. Segui il protocollo attuale. Aspettati che la conversazione si alterni tra molte risate e discussioni su argomenti piuttosto seri. L’incontro potrebbe continuare fino a notte fonda se lo lasci fare, ma non lasciare che continui oltre il punto di godimento. Puoi sempre farlo di nuovo un’altra volta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sarà un giorno per sfruttare la tua percezione e avviare progetti armoniosi e benefici. Devi raggiungere solidi accordi con altre persone che la pensano allo stesso modo. La vita sentimentale e di amicizia sarà fortunata e brillante. SENSAZIONI: è una giornata per goderti i tuoi obiettivi e preparare tutto in anticipo. AZIONE: è una giornata in cui usare la tua creatività e vivacità in questioni a lungo in sospeso; quindi sbarazzati di loro. FORTUNE: è un giorno per mantenere patti con persone che la pensano allo stesso modo nei tuoi progetti comuni.Un nuovo vicino si sta trasferendo nelle vicinanze, Gemelli? Questa persona potrebbe provenire da un luogo molto interessante, quindi potresti voler conoscerla. Non aspettarti di poterlo fare oggi. Questa persona potrebbe essere dentro e fuori per tutto il pomeriggio e troppo occupata a sistemarsi. Butta via alcuni biscotti qualche volta nei prossimi giorni, tuttavia. Sarete contenti di averlo fatto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno per gettare le basi per i vostri progetti e partecipare agli incontri con gli associati. È importante sentirsi bene in modo che il proprio benessere promuova relazioni sia sentimentali che amichevoli in modo positivo.SENTIMENTI: oggi devi organizzare un piccolo viaggio e una fuga con le persone che sono con te e quelle che apprezzi e ami. AZIONE: è una giornata in cui le basi familiari saranno le più importanti per garantire che i progetti siano positivi. FORTUNE: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi sosterranno altre persone che hanno bisogno di te in questo momento.Hai speso troppo ultimamente, Cancro? Oggi potresti sentirne gli effetti. Potrebbe essere necessario attendere per effettuare un acquisto che desideravi da molto tempo e questo potrebbe essere frustrante. Non preoccuparti, però. Riuscirai a superare questo indenne e l’oggetto sarà ancora nel negozio quando avrai di nuovo soldi. Rilassare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi avrai l’opportunità di avere conversazioni importanti per obiettivi comuni con persone che la pensano allo stesso modo. È importante concentrarsi sui beni comuni. Le iniziative vanno portate avanti con perspicacia e pienezza. SENTIMENTI: È il momento di perfezionare le tue operazioni in investimenti e finanze e goderti i vantaggi.AZIONE: questo è il momento ideale per mantenere un dialogo aperto con le persone a te vicine al fine di mantenere gli obiettivi che avevi in ​​mente. FORTUNE: È il momento di godersi un viaggio romantico o idilliaco con una persona molto speciale.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di organizzare gli obiettivi in ​​modo vantaggioso e di chiarire ciò che ciascuno contribuirà. È importante gettare le basi finanziarie. E mantenere con agilità e chiarezza i rapporti e le amicizie tra tutti. SENTIMENTI: oggi è un giorno per sentirsi vicini ai propri cari e raggiungere accordi positivi.AZIONE: noterai che è un giorno davvero speciale per mettere i tuoi progetti e le tue risorse al servizio di tutti. Questo sarà molto fortunato. FORTUNA: bisogna essere altruisti e aiutare nelle basi finanziarie degli accordi con altre persone.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è una giornata in cui vi sentirete in armonia con l’ambiente, che incoraggerà la vostra generosità nella distribuzione dei beni comuni. La tua capacità di condurre conversazioni nei patti sarà magnifica. Il tuo altruismo ti aiuterà in tutto. SENTIMENTI: È il momento di aiutare generosamente le persone vicine che hanno bisogno di te.AZIONE: oggi è un giorno in cui devi mantenere il tuo umore e la versatilità nelle finanze e negli investimenti in modo che siano fortunati. FORTUNE: è un giorno per sentirsi vicini ai propri cari e parlare in modo rilassato di nuovi progetti comuni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno in cui devi sbarazzarti di vecchi schemi e azioni di cui non hai più bisogno. La vostra fortuna sta nella generosità nella distribuzione dei beni. Ti sentirai pienamente e molto felice per l’amore che ricevi. SENTIMENTI: dovresti goderti la gioia dell’ambiente e la felicità di stare con le persone che ami. AZIONE: È un giorno in cui i tuoi problemi di tanto tempo fa devono essere risolti per affrontare gli accordi importanti per il presente. FORTUNE: È un giorno per te aiutare le persone che hanno bisogno di te moralmente e finanziariamente.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento in cui la tua vita sociale aumenterà e avrai voglia di aiutare generosamente. La tua perseveranza e calma ti aiuteranno a raggiungere ciò che desideri. Devi impegnarti nella tua vita sentimentale. SENTIMENTI: è una giornata per tenere unita la famiglia e il buon clima per metterti d’accordo su questioni fondamentali.AZIONE: sarà un giorno molto speciale per mantenere i progetti e aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di te per apprezzarli e coinvolgerli in essi. FORTUNE: È un momento in cui la tua creatività e simpatia renderanno i tuoi obiettivi prudenti ed efficaci.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un momento in cui i tuoi obiettivi importanti possono essere raggiunti con felicità e gioia. Il dialogo è il metodo migliore per avvicinarsi agli altri. Risolvi problemi familiari del passato che non sono del tutto finiti. SENTIMENTI: oggi potrai sentirti più vicino e vitale ai tuoi cari, il che ti aiuterà ad essere più intraprendente. AZIONE: è un giorno in cui i tuoi obiettivi devono essere creativi e originali e puoi pianificarli con il tuo partner e/o amici che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: è un giorno in cui le tue questioni pendenti devono essere risolte e inizia un’altra fase diversa e più tranquilla.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è il momento in cui i tuoi piani per mantenere solide basi necessitano di progetti concreti senza variazioni. A livello sentimentale, devi risolvere problemi del passato che a volte ti commuovono.SENTIMENTI: è una giornata in cui avrai tra le mani la gioia di aumentare i tuoi guadagni professionali e sentirti più realizzato. AZIONE: È un momento per mantenere le basi importanti nella tua vita e goderti la pianificazione comune degli obiettivi. FORTUNE: È un giorno in cui potrai avere conversazioni piacevoli e divertenti con i tuoi nuovi progetti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui i tuoi problemi finanziari devono essere risolti con le persone coinvolte. Non dimenticare che i tuoi obiettivi e solide basi dipendono da questo. La tua gioia sarà importante nella tua vita sentimentale. SENTIMENTI: oggi sentirai che la tua vitalità e il tuo spirito sono ciò che mantiene le illusioni degli altri; Ecco perché oggi sarai tu la chiave. AZIONE: è un momento in cui la tua simpatia potrà abbracciare gli affari finanziari che hai con le persone coinvolte. Si consiglia di essere d’accordo su tutto. FORTUNA: potrai usare la tua generosità e altruismo in modo magnifico e socializzare con gli altri; soprattutto con chi ha più bisogno di te.

