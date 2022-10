Oroscopo Branko del 10 ottobre: inizio settimana ideale per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata ricca di stimoli, attività, entusiasmo e spirito di avventura, ma allo stesso tempo anche di qualche instabilità, indecisione o addirittura disagio per non essere dove vorresti davvero essere o fare quello che in fondo vorresti fare fare. Nonostante tutto sarà una giornata positiva, soprattutto nel pomeriggio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi devi lottare per le tue illusioni, importi sulle tue e fare quello che vuoi veramente, perché solo così la tua mente potrà riposarsi e staccare dalle preoccupazioni quotidiane, che ultimamente ti stanno esaurendo e consumando. Ecco perché ora devi pensare a te stesso e non a soddisfare i desideri degli altri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se oggi è domenica, non ti sembrerà così, soprattutto al mattino. Dovrai affrontare molti obblighi o compiti legati alla casa e alla famiglia, o anche al lavoro stesso, occupandoti di questioni pendenti che non possono aspettare. Fortunatamente, la giornata si concluderà più piacevolmente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È vero che sei più sensibile e vulnerabile delle altre persone, ed è logico che ti senta inferiore. Ma è anche vero che hai una grande protezione spirituale o planetaria, che ti porterà ad andare avanti in tutta sicurezza, eppure non la tieni così tanto in considerazione. È ora che tu sia più ottimista.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nonostante sembri il pupillo delle stelle, però, oggi devi stare molto attento a incidenti, traumi, infortuni o qualche altro tipo di incidente, soprattutto se hai intenzione di svolgere attività sportiva, correre qualche rischio o semplicemente correre la macchina. Anche se sei fortunato, dovresti stare attento.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi potrai fare qualcosa di cui hai bisogno da molto tempo, rilassarti un po’, riposarti, dimenticare tutti i problemi sul lavoro e goderti una giornata in cui puoi fare le cose che vorresti di più o essere con le persone che ami di più e più pace ti danno. Devi entrare in contatto con la natura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il Sole e gli altri pianeti ti aiuteranno a goderti una giornata molto felice in cui tornerai in contatto con le profondità della tua natura interiore. Nonostante quanto ti piaccia interagire e stare con i tuoi cari, è probabile che oggi tu voglia stare da solo o in un ambiente di grande intimità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Un amico o una persona cara ti tradirà o si comporterà in modo molto diverso da come ti aspetti, anche se potrebbe non essere in malafede. È una giornata in cui corri il rischio di rimanere deluso, ma aguzzerai anche tutto e per ogni piccola cosa starai in guardia o andrai all’attacco.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi le stelle ti regaleranno una splendida domenica non appena farai la tua parte, anche le cose potrebbero andare meglio di come vorresti o avevi programmato, perché avrai delle piacevoli sorprese su cui non conti o avrai notizia di un essere molto amato. È un giorno tanto favorevole quanto felice o piacevole.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – L’uomo propone e Dio dispone, questo sarebbe il motto che può definire perfettamente questo giorno che, come il precedente, non vi appare molto favorevole. Rischio di delusioni sentimentali o familiari, qualche sogno o illusione potrebbe crollarti addosso e questo ti porterà sofferenze che non ti aspettavi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Non ti aspetta una domenica molto piacevole perché non potrai viverla come vorresti o fare le cose che vorresti di più. Sei incatenato a una serie di obblighi familiari o altri che non ti piacciono per niente, ma che, d’altra parte, ti è impossibile evitare. Inoltre, l’amore ti sta causando sofferenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’amore ti darà una sorpresa molto piacevole e tutto indica che questo sarà un giorno molto felice o piacevole per te, uno di quelli in cui puoi goderti i migliori momenti della vita. Approfittane il più possibile perché nel destino dei Pesci ci sono solitamente più giorni di dolore che di gioia, soprattutto nell’amore.

