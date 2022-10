Mediaset, disastro impensabile | “Si mette male”: rischio chiusura anticipata

Non c’è pace per Mediaset. Dopo il caos al GF VIP, la situazione ascolti si sta facendo drammatica: potrebbero chiudere prima del previsto

La nuova stagione televisiva ha ormai preso il suo ritmo. Gli storici programmi sono tornati con la loro formula ormai consolidata, come Amici di Maria de Filippi o il GF VIP. Altri, invece, sono stati profondamente rinnovati e rilanciati, al fine di proporre al pubblico qualcosa di sempre nuovo e stimolante, capace di stuzzicare la curiosità.

Nelle ultime ore, però, gli ambienti Mediaset sono stati stravolti da alcuni fatti decisamente incresciosi. Oltre al caos che ha coinvolto la casa del GF VIP, tra addii al programma, squalifiche e eliminazioni, c’è poi un serio problema relativo agli ascolti. Se tutto continuasse a mantenersi così, la decisione potrebbe essere solo una: chiusura anticipata.

Mediaset: Emigratis non funziona

Uno dei programmi su cui Mediaset ha voluto puntare, per la stagione televisiva 2022/2023, è Emigratis di Pio e Amedeo. Dopo qualche anno di pausa, il programma irriverente è tornato a riempire le serate e per la prima volta si è spostato da Italia1 a Canale5, con l’obiettivo di intercettare più pubblico e conquistare ancora più successo. I due comici interpretano qui l’italiano medio, vestendo i panni di due personaggi che interpretano le peggiori qualità di cui a volte il nostro popolo è portatore, come la maleducazione.

Nonostante tutte le migliori aspettative della rete e dei due comici, però, niente sta andando come previsto. La puntata di mercoledì 5 ottobre, infatti, non solo ha ottenuto uno share basso ma è anche stata battuta da Rai1, che ha proposto una replica di una vecchissima puntata de Il Commissario Montalbano:

Poco più di 2 milioni e il 14,7% di share. Si mette male per #Emigratis che cala e perde ancora contro Rai1 che manda una replica di 22 anni fa. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 6, 2022

I numeri parlano chiaro: Emigratis è un programma che, nel 2022, non riesce più a conquistare il pubblico così come ha fatto al suo esordio. Mediaset e Canale5 potrebbero quindi optare per uno stop prima del previsto, anche se prima è plausibile che si tenti con un cambio di programmazione, provando a collocarlo in serate più facili. Brutta delusione per Pio e Amedeo, che in Emigratis hanno sempre creduto moltissimo: potrebbe rivelarsi il loro primo vero colpo basso.

