Luca Salatino subisce accuse assurde | Esplode di rabbia: “Che ca**o te ne frega?!” [VIDEO]

La casa del GF VIP è stata sconvolta da fatti decisamente inaspettati, nelle ultime settimane. Mai come in questa edizione, infatti, il cast è stato rivoluzionato nel giro di pochissimi giorni: in poco più di una settimana, quattro concorrenti hanno dovuto o voluto abbandonare il reality show.

Nelle ultime ore, poi, anche Luca Salatino è finito al centro di una situazione spiacevole. Le accuse nei suoi confronti sono forti ma lui non ha alcuna intenzione di cedere e scoppia di nervoso, difendendosi con le unghie e i denti.

Luca Salatino non gliele manda a dire

Nel corso delle prime settimane, Luca Salatino ha costruito un bel legame con Nikita, altra concorrente del GF VIP con cui condivide risate e momenti anche profondi. Nelle scorse ore, i due si son lasciati andare a un massaggio reciproco, fatto che ha sconvolto Cristina Quaranta. La conduttrice ha subito attaccato lo chef e, in particolar modo, ha criticato Nikita per essersi lasciata andare con un uomo che ha fuori dal reality una fidanzata che l’aspetta.

“Se io fossi stata Nikita non mi sarei permessa neanche di toccarti perché è una mancanza di rispetto nei confronti di una persona che è accompagnata” gli ha detto. Luca Salatino, però, ha rispedito le accuse al mittente e le ha detto: “Ma cosa stai dicendo? Ma che ca**o te ne frega? Ma sarà la mia ragazza, saprò io cosa pensa o non pensa!“:

Luca e Nikita hanno il rapporto più vero e pulito all’interno di quella casa, altro che donnacosi e vodkalemon… che la 40 si facesse i cazzi suoi che campa cent’anni #gfvip https://t.co/JEHJ3y0Igo — killerqueen (@vampslayervv) October 9, 2022

A criticare le parole di Cristina Quaranta è poi anche Carolina Marconi, la quale le ha fatto notare che anche lei, qualche sera prima, ha ballato in modo particolarmente equivoco con Amaurys Perez, che fuori ha una moglie. La Quaranta, però, continua a sostenere che la situazione sia del tutto differente:

“Incolpi Nikita per il massaggio a Luca e poi balli con Amaurys che è sposato a gambe aperte…. dopo non venirmi a dire della solidarietà femminile” Carolina Marconi Ended Cri40 🔥🔥🔥🔥 #Gfvip #nikiters pic.twitter.com/NRCKKy05Se — Mark Caltagirone (@caltagirone96) October 9, 2022

Sui social concordano tutti con la Marconi e Salatino e sembra del tutto indifendibile: sicuramente, il tema verrà affrontato in diretta lunedì 10 ottobre.

