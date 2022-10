Cristina Quaranta demolita senza pietà | La serata a luci rosse finisce male [VIDEO]

Cristina Quaranta è finita al centro di una bufera più grossa di lei. La scena è stata vista da tutti e ciò che è successo è sconvolgente

La casa del GF VIP è stata recentemente sconvolta da alcuni fatti pesanti e difficili da digerire. La squalifica di Ginevra Lamborghini a causa del bullismo su Marco Bellavia ha acceso i riflettori su questa importante tematica, che poi ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci e all’uscita dalla casa di Sara Manfuso.

Dopo qualche giorno, però, i concorrenti del reality sembrano aver ritrovato la serenità e la leggerezza. Cristina Quaranta, a tal proposito, si è lasciata andare a un ballo decisamente sensuale che ha scatenato un delirio incredibile.

Cristina Quaranta distrutta dalle critiche

Nelle ultime ore, Cristina Quaranta si è duramente scagliata contro un’inquilina della casa del GF VIP. Si tratta di Nikita, la quale è stata accusata dalla Quaranta di provarci con Luca Salatino e quindi di non rispettare il fatto che, fuori dalla casa, lui abbia una fidanzata che lo aspetta. La conduttrice, quindi, ha affrontato Salatino di petto, il quale però ha avuto una brutta reazione e ha detto che nessuno, escluso lui, deve giudicare ciò che la sua fidanzata fuori può dire o pensare. “Ma cosa stai dicendo? È la mia ragazza, ma saprò io cosa pensa no?!“.

Ad attaccare la Quaranta è stata poi anche Carolina Marconi. Durante un momento dedicato al trucco e al parrucco, infatti, si è permessa di farle notare che questa sua critica ai gesti di Nikita non trova corrispondenza nella realtà. La Marconi fa in particolar modo riferimento alla serata in cui la Quaranta si è lasciata andare a un ballo “focoso” con Amaurys Perez:

Cara Cri40 prima di criticare NIKITA dovresti un attimino guardare i tuoi comportamenti, NIKITA almeno non si è permessa di buttarsi a gambe aperte su un uomo sposato ! LA COERENZA ! #Gfvip #nikiters pic.twitter.com/bshJMhuBc7 — Mark Caltagirone (@caltagirone96) October 9, 2022

Carolina Marconi le ha infatti fatto notare che anche lei si è lasciata andare a un ballo piuttosto scottante con un uomo sposato e che, dal fuori, la scena può essere vista in modo equivoco. La Quaranta ha però rifiutato ogni accusa, anche se anche il web sembra decisamente concordare con queste critiche feroci. Per la conduttrice le cose sembrano non mettersi affatto bene.

