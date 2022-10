Canale5, situazione disastrosa | Maria deve correre ai ripari: va cambiato tutto

Non c’è pace per Canale 5. La situazione si fa ormai chiara e la causa è ben precisa: si deve prendere una decisione storica

La nuova stagione televisiva è definitivamente iniziata. Come ogni anno, la Rai e Mediaset si sfidano a colpi di auditel, cercando di trovare i programmi più forti e quelli più capaci di trascinare con sé il pubblico, non cadendo però nel banale e nel già visto. Il sabato sera, in particolare, vede una delle sfide più agguerrite: su Rai 1 c’è la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, mentre su Canale 5 c’è Tu Sì Que Vales.

All’alba della mattina dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, però, la situazione sembra del tutto emergenziale. Così non va, urge trovare una soluzione e anche in fretta: ecco di chi è la colpa.

Canale 5, brutto colpo per Maria de Filippi

Sabato 8 ottobre si sono sfidate la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, e Tu Sì Que Vales di Maria de Filippi. Il programma di Rai 1 è ormai un pilastro nella programmazione del primo canale e, nonostante sia lo show più longevo della rete, la conduttrice e la squadra di autori riescono sempre a renderlo attuale e interessante, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico.

Tu Sì Que Vales, invece, è un programma dedicato ai nuovi talenti che, però, mescola il classico schema delle esibizioni dei concorrenti con uno più di cabaret, con momenti divertenti e ironici. A dominare in questo aspetto è soprattutto la coppia formata da Sabrina Ferilli e Giovannino, la cui simpatia-antipatia reciproca alleggerisce il programma e fa divertire i telespettatori.

Dopo la serata di sabato 8 ottobre, però, i dati auditel segnano una realtà difficile da negare: Tu Sì Que Vales ha ottenuto il 25.9%, mentre Ballando con le Stelle il 24.3%. Lo show di Milly Carlucci, quindi, è davvero vicino a raggiungere quello di Maria de Filippi e a pesare è soprattutto Striscia la Notizia, che affonda:

Prevale di poco la quarta puntata di #TuSiQueVales (25,9%) sul kick-off di #BallandoConLeStelle (24,3%).

Brusco calo per entrambe in v.a rispetto allo scorso anno. A disastrare però è #striscialanotizia (17,5%) che perde nettamente contro il segmento “Tutti in pista” (20,7%). — Micene 2.0 ♐ (@micene_return) October 9, 2022

Secondo molti, quindi, Maria de Filippi per dare uno scossone agli ascolti di Tu Sì Que Vales dovrebbe imporsi e partire prima, chiudendo anticipatamente Striscia la Notizia. Il programma satirico, infatti, ha drammaticamente perso contro la striscia iniziale di Ballando con le Stelle.

