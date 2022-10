Amici22, sfogo durissimo | “Basta, lamentati meno!”: non la sopportano più [VIDEO]

Problemi in arrivo per una ballerina di Amici22. Lo sfogo è impietoso, la situazione al limite dell’accettabile: ecco cosa succede

La nuova edizione di Amici è ormai nel pieno del suo corso. Emanuel Lo e Arisa si sono perfettamente ambientati nei nuovi ruoli e le dinamiche si sono già stabilizzate, tra sfide, antipatie e simpatie. Nel corso del daytime andato in onda giovedì 6 ottobre, ai ballerini di Amici22 è arrivata un’opportunità pazzesca: dovevano simulare un’audizione di ballo con la coreografa Macia Del Prete.

L’obiettivo, infatti, era quello di metterli di fronte a ciò che fuori dalla scuola dovranno vivere, facendoli rendere conto della propria situazione, con i loro difetti e pregi. Proprio durante questo daytime, però, è successo qualcosa che ha suscitato parecchie critiche nel pubblico: si tratta di una ballerina.

Amici22, Maddalena al centro della bufera

Durante il daytime andato in onda giovedì 6 ottobre, tutti i ballerini sono stati chiamati in sala. Qui hanno incontrato Macia Del Prete, coreografa che tra gli altri ha collaborato con Emma e Marco Mengoni. Iconica e stilosa, ha voluto simulare una propria audizione di ballo, come se lei fosse lì per scegliere uno di loro da far lavorare. I ballerini si sono subito predisposti a imparare la coreografia da lei mostrata, cercando di assorbirne ogni dettaglio.

Man mano, Macia Del Prete ha “bocciato” sempre più ballerini, fino ad arrivare ai due finalisti, che si sono giocati il premio: una masterclass con lei. A vincerlo è stato Samu, che secondo la coreografa si è distinto per velocità d’apprendimento, precisione e personalità. Una delle prime eliminate è stata Maddalena, la quale non appena è rientrata in sala relax ha detto: “Sta andando tutto una mer*a“, riferendosi al periodo. Nelle ultime gare, infatti, Maddalena di Emanuel Lo non è riuscita ad emergere e ha preso sempre bassi voti:

Asia, Gianmarco, Maddalena e Mattia non hanno superato il primo step dell’audizione speciale con Macia Del Prete e in sala relax reagiscono così… #Amici22 pic.twitter.com/FRzH2YHMHn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2022

Il pubblico, però, non sta apprezzando questo suo modo di affrontare le cose. “Forse Maddalena dovrebbe cambiare un po’ atteggiamento, sempre tutto fumo e niente arrosto” scrive un utente e le fa eco un altro: “Maddalena lamentati meno grazie!“. Insomma, sembra che ad Amici22 questo modo di affrontare le difficoltà non trovi appoggio, nel pubblico: riuscirà Maddalena a trovare dentro di sé la forza per emergere?

