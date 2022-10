Oroscopo Branko del 9 ottobre: domani sarà una domenica di certezze. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno per avere successo se sai come adattarti e hai la calma necessaria per risolvere problemi in sospeso di natura emotiva. E organizza i tuoi obiettivi in ​​modo solido e deciso. SENTIMENTI: sarà una giornata in cui la tua missione principale sarà quella di lasciarti trasportare dalla percezione sottile e agire di conseguenza. AZIONE: è una giornata per adattarsi agli associati che condividono i piani per concordare le risorse che ciascuno offrirà. FORTUNE: È un giorno per usare la tua preveggenza e raggiungere pienamente gli obiettivi che stai cercando di raggiungere oggi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui raggiungerai il successo sentimentale e professionale se risolverai le questioni in sospeso di molto tempo fa. I tuoi obiettivi e i tuoi sogni dipendono dal modo in cui investi le tue capacità e potenzialità. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere i tuoi obiettivi in ​​modo semplice e affabile. AZIONE: è un giorno in cui è importante risolvere questioni in sospeso del passato per iniziare le nuove iniziative che hai in mente. FORTUNE: È una giornata in cui è necessario approfondire con intensità le basi importanti per mantenere i risultati nel modo che hai pianificato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è il giorno in cui vuoi goderti un viaggio o una vacanza in coppia o con la persona che ami di più. Questo ti aiuterà a organizzare progetti e finanze e a inventare nuove iniziative divertenti e di beneficenza. SENTIMENTI: È un giorno per godere della tua originalità nelle questioni importanti delle tue relazioni. AZIONE: è una giornata in cui devi mescolare cautela e originalità affinché la tua vitalità ti aiuti nelle tue iniziative. FORTUNE: è una giornata per investire e organizzare tutto con precisione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno per adattarsi a ciò che hai tra le mani con pazienza e solidità. La tua grande immaginazione e i sogni che hai ti aiuteranno ad associarti con persone che ti supporteranno nei tuoi processi e nelle tue fondamenta. SENTIMENTI: oggi sentirai che i tuoi progetti a lungo termine richiedono pazienza e tanta solidarietà. AZIONE: è una giornata in cui puoi gettare le basi per i tuoi nuovi progetti con calma e adattandoti alle circostanze. FORTUNE: sarà una giornata in cui la vostra serenità potrà essere utilizzata per raggiungere accordi interessanti e vantaggiosi.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno per garantire che la tua attività e responsabilità ti portino al successo nei tuoi obiettivi professionali. Nella vita sentimentale è opportuno mettersi nei panni dell’altra persona. Devi aiutare qualcuno che ha bisogno di te. SENTIMENTI: È un momento in cui i tuoi investimenti saranno l’occupazione principale della giornata con le persone coinvolte. AZIONE: è il momento in cui la tua simpatia sarà la chiave del successo che oggi puoi raggiungere nei tuoi obiettivi. FORTUNE: È il momento di sentire che hai bisogno di aiutare le persone che hanno bisogno di te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di adattarsi a un nuovo modo di gestire le tue finanze per raggiungere il successo con una maggiore percezione e con l’aiuto del tuo partner e/o amici affini. La felicità in questi momenti si riceve da tutti. SENTIMENTI: oggi è una giornata per godere della compagnia di persone simpatiche e di buon temperamento. AZIONE: è una giornata in cui devi organizzare i tuoi nuovi piani per poterti adattare alle risorse necessarie di cui hai bisogno. FORTUNE: Devi concentrarti sulla lungimiranza dei tuoi sforzi per renderli fortunati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È un momento in cui ti sentirai più dinamico e più facile organizzare la tua proprietà coniugale. Le basi della tua vita ora sono necessarie per stare bene ed essere in grado di aiutare chi ha bisogno di te. SENTIMENTI: La cosa più importante sarà che ti metti al loro posto e aiuti anche chi ha bisogno di te. AZIONE: oggi è un giorno in cui la tua grande vitalità e il modo in cui ti adatti alle circostanze di investimento ti aiuteranno a raggiungere il successo. FORTUNE: È un giorno in cui il tuo modo responsabile di mantenere l’unione familiare ti aiuterà a ottenere ciò che desideri di più oggi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarà un momento in cui utilizzerai la tua grande energia per avere successo nelle tue relazioni con gli altri. La tua sensibilità e intuizione ti aiuteranno ad avere una profondità incredibile che gli altri cattureranno. SENTIMENTI: devi usare la tua sensibilità e la tua grande creatività per aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: È un giorno in cui è molto importante che tu risolva i problemi passati per continuare con i piani e gli accordi che porti avanti con gli altri. FORTUNE: È un giorno in cui la tua simpatia e grazia saranno le chiavi per avere successo in quello che fai oggi.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un giorno in cui i tuoi progetti con persone che la pensano allo stesso modo avranno la risposta appropriata. Per questo devi gestire bene le tue risorse finanziarie e personali. L’importante è organizzare e ordinare la propria vita con calma. SENTIMENTI: È un giorno per gettare le basi della famiglia e offrire l’affetto che hai nel cuore. AZIONE: sarà una giornata in cui la tua generosità sarà di grande aiuto nella tua attenzione alle persone a te vicine. FORTUNE: È un momento in cui hai bisogno di serietà e molta organizzazione affinché le tue risorse siano sufficienti per i tuoi obiettivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Siete in una giornata in cui le vostre iniziative saranno serene e tempestive perché studiate. Il successo dipende da te che lo senti internamente. La tua comunicazione in ambito sentimentale è favorevole se ti lasci trasportare dall’intuizione. SENTIMENTI: oggi puoi goderti conversazioni piacevoli con le persone che ami. AZIONE: è un giorno per godere di nuove avventure negli obiettivi che ti sei prefissato oggi. FORTUNA: la tua capacità di incoraggiamento e di grande vitalità sarà la cosa principale in questo giorno, affinché tutto sia benefico.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è una giornata per seguire il proprio istinto verso gli obiettivi, rispettando i tempi, l’ordine e il metodo. Le tue faccende in sospeso dovranno essere risolte con perseveranza. Chiarire l’economia con la coppia e/o le persone coinvolte. SENTIMENTI: È una giornata per preparare i tuoi progetti professionali con cura e con grande sensibilità. AZIONE: questo è un momento per pianificare con calma i nuovi obiettivi che ti sei prefissato per divertirti con le persone di cui ti fidi. FORTUNE: È un giorno in cui devi lasciare risolti i problemi in sospeso per andare avanti con i tuoi nuovi piani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui la cosa più importante è organizzare generosamente gli investimenti per evitare controversie. La tua sensibilità ti avvicinerà al tuo partner o agli amici che la pensano allo stesso modo. Avrai successo nei tuoi progetti se hanno solidità e intensità. SENTIMENTI: oggi sentirai che la tua vitalità ti aiuterà a sentirti in sintonia con le tue emozioni e che godrai di una piacevole compagnia. AZIONE: È un momento in cui la tua generosità e simpatia saranno le chiavi che manterranno i rapporti finanziari che intrattieni con le persone a te vicine. FORTUNE: potrai organizzare in modo sereno e lungimirante i progetti innovativi che hai in mano affinché siano ottimali.

