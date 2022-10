Grande Fratello Vip vietato ai minori | “Se l’è slinguata!”: scena caldissima, non sfugge alla regia [VIDEO]

Al Grande Fratello Vip l’atmosfera si sta surriscaldando di parecchio, merito di due inquilini che non riescono più a nascondere l’attrazione fisica reciproca.

Scena bollente, quella andata in onda nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip. L’edizione in corso del reality condotto da Alfonso Signorini continua a riservare sorprese di ogni genere. Non ultima la relazione sentimentale che sembra essere nata tra due concorrenti.

Dopo il caso di bullismo che ha visto come protagonista Marco Bellavia, la squalifica con effetto immediato di Ginevra Lamborghini e il televoto flash che ha decretato l’uscita di Giovanni Ciacci, nella casa di Cinecittà manca solo che nasca la prima storia d’amore.

Evento che ora pare si stia materializzando, visto quello che sta accadendo tra due giovani protagonisti del programma di Canale 5, i quali già in precedenza e in modi diversi hanno attirato l’attenzione telespettatori, diventando subito protagonisti dello show.

Grande Fratello Vip, travolti dalla passione: lo hanno fatto davvero

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano ad avvicinarsi pericolosamente. I momenti di intimità nelle ultime 24 ore si sono moltiplicati e sono diventati sempre più focosi.

Edoardo ha difeso e sostenuto Antonella nella sua lotta in difesa di Marco Bellavia contro Gegia e gli alti concorrenti. Una battaglia, quella della Fiordelisi, intrapresa in solitaria e che rischia di isolarla dal resto degli inquilini. In suo soccorso è arrivato Edoardo, il quale fin da subito le è stata accanto cercando di sostenerla nei momenti i scoramento.

Nel mentre i due ragazzi hanno cominciato a regalarsi attenzioni su attenzioni, sempre più insistenti e intime, fino a baciarsi senza nascondersi alle telecamere. Edoardo, che ha già dimostrato una certa libertà in fatto di sessualità, si è lasciato andare superando i semplici baci.

Il gesto beccato inesorabilmente dalla regia è inequivocabile. “Gli sta slinguando la guancia!”, commenta un telespettatore su Twitter. “Mi state dicendo che si è limonato ‘na guancia?”, gli fa eco un altro, sempre sul social. Commenti che rivelano lo stupore per l’audacia di Edoardo, che promette sviluppi vietanti ai minori nella relazione tra lui e Antonella.

