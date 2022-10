Grande Fratello Vip | “Ma dove siamo arrivati?!”: la star di Mediaset distrugge il reality [VIDEO]

Anche un amatissimo volto di Mediaset non è riuscito a trattenersi e ha demolito il GF VIP. La situazione è fuori controllo

Il GF VIP sta vivendo ore decisamente complesse. Sabato scorso, Marco Bellavia ha deciso di lasciare la casa in seguito a disagi psicologici presi con superficialità dai compagni di reality. Per questo, Giovanni Ciacci è stato eliminato mentre Ginevra Lamborghini direttamente squalificata. Mercoledì 5 ottobre, poi, a lasciare spontaneamente la casa è anche Sara Manfuso: Alfonso Signorini è sconvolto.

Nelle ultime ore, un noto volto di Mediaset e di Canale5 non è riuscito a trattenere lo sconcerto e durante una trasmissione in prima serata ha rivelato ciò che pensa. L’attacco è frontale: presa in giro micidiale al collega.

GF VIP: le critiche arrivano anche dal dentro

Marco Bellavia ha fin da subito ammesso di avere qualche difficoltà psicologica e di aver bisogno di sostegno. “Se mi aiutate tutti, ce la faccio” ha più volte ammesso, chiedendo il sostegno dei compagni di reality. Tranne qualcuno, la maggior parte dei concorrenti non ha però capito il reale disagio del conduttore di Bim Bum Bam e l’ha spesso preso in giro o evitato, suggerendogli di uscire dalla casa e di non appesantire ulteriormente la situazione.

Ad aver pronunciato le parole peggiori o commesso i fatti più gravi sono stati soprattutto Elettra Lamborghini, Giovanni Ciacci, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi e Gegia. Nonostante i provvedimenti non siano stati uguali per tutti, il pubblico non ha risparmiato nessuno e li ha demoliti senza pietà, criticandoli e accusandoli di menefreghismo, maleducazione e bullismo nei confronti di una persona bisognosa. In particolare, Gegia ha ricevuto parecchie critiche a causa della sua qualifica professionale di psicologa, che in teoria avrebbe dovuto permetterle di capire meglio la situazione.

Gegia, invece, non solo ha ignorato Marco ma ha anche infierito nelle sue difficoltà con frasi pungenti e atteggiamenti menefreghisti. A sganciare la bomba su di lei, nelle ultime ore, è stato Alessandro Siani, conduttore di Striscia la Notizia con Vanessa Incontrada:

Anche un programma di Canale5, che quindi dovrebbe portare i propri conduttori a tutelare e a difendere le trasmissioni della stessa rete, lascia che il proprio volto affondi la lama nella già critica situazione del reality show di Alfonso Signorini.

