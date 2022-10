Federica Panicucci non si trattiene | “È indifendibile!”: sfogo in diretta, mostra le prove [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci non è riuscita a contenere il suo nervosismo e si è lasciata del tutto andare

Conduttrice di Mattino 5 News in coppia con Francesco Vecchi, Federica Panicucci è una presenza irrinunciabile della mattina di Canale 5. Se il collega si dedica principalmente alla cronaca nazionale ed internazionale e alla politica economica, lei si concentra sulla cronaca, nera e giudiziaria, e sul gossip.

Da quando è iniziato il GF VIP, quindi, Federica Panicucci dedica quotidianamente una parte del suo programma proprio al reality show di Alfonso Signorini. Durante la diretta di venerdì 7 ottobre, dopo la puntata di giovedì 6, si è però lasciata andare a un giudizio molto pesante.

Federica Panicucci su Sara Manfuso

La settimana del GF VIP è stata decisamente sconvolgente. Superato il caso Marco Bellavia, che ha causato la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, un’altra concorrente ha abbandonato il reality show. Si tratta di Sara Manfuso, moglie dell’ex deputato Andrea Romano che, durante il pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, ha abbandonato il reality a causa di alcune situazioni personali.

Secondo i telespettatori, la Manfuso ha preso questa decisione poiché ha avvertito il parere negativo del pubblico nei suoi confronti, dopo il caso Marco Bellavia, e ha quindi deciso di tutelare la sua immagine. In ogni caso, l’ormai ex concorrente durante la puntata di giovedì 6 ottobre ha presenziato in studio per spiegare le proprie motivazioni. A un certo punto, però, ha accusato Giovanni Ciacci di averle praticato delle molestie sessuali, alle quali ha risposto con una risata poiché non è riuscita a controbattere.

Alfonso Signorini, di fronte a queste accuse, ha reagito in malo modo, cacciandola dallo studio: ““Uno mi tocca il cu*o e non mi va io non sorrido e gli tiro un ceffone. Dovevi trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Gf Vip” le ha detto, facendola uscire. Il pubblico sui social ha quindi duramente attaccato il conduttore, accusandolo di aver gestito male la piaga delle violenze sessuali. A pensarla come lui, però, anche Federica Panicucci, la quale durante Mattino 5 News si sbilancia e dice la sua:

Ecco il video tra #SaraManfuso e #Ciacci nella casa: “Non si strumentalizzano dei problemi grossi come la violenza sessuale per togliersi dai problemi” Siete d’accordo con Patrizia Groppelli?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/yOray1pNkz — Mattino5 (@mattino5) October 7, 2022

Chissà se Sara Manfuso procederà per vie legali nei confronti del GF VIP o di Giovanni Ciacci: non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

