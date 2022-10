Edoardo Tavassi convocato d’urgenza | “Ci vuole lui”: non può dire di no, lo vogliono a tutti i costi

Nelle ultime ore, Edoardo Tavassi è stato richiamato con insistenza. Sembra davvero l’ultima spiaggia possibile: serve lui

Protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi grazie al reality di Ilary Blasi si è fatto conoscere anche da chi ancora non ne aveva avuto l’occasione. Fratello della più famosa Guendalina, in Honduras ha mostrato tutti i lati del suo carattere, non nascondendo quelli più fragili e non vergognandosi di quelli più irascibili.

Costretto a ritirarsi prematuramente a causa di un infortunio che ne comprometteva la permanenza in un reality show così difficile, è quindi tornato in Italia e si è goduto il riposo. Nelle ultime ore, però, il suo nome è ritornato alla ribalta a causa di una vera urgenza: serve lui.

Edoardo Tavassi: tutti lo vogliono

Dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi, per Edoardo Tavassi si è aperta una parentesi di riposo e relax. L’ex naufrago si è quindi goduto un’estate all’insegna della famiglia, degli amici e del riposo, pronto a prendersi tutti i frutti che la sua esperienza in Honduras vorrà dargli. Nelle ultime ore, il suo nome è tornato fortemente alla ribalta poiché tutti lo vogliono proprio là, nella casa del GF VIP.

Nell’ultima settimana, infatti, il ritiro di Marco Bellavia ha causato l’espulsione di Ginevra Lamborghini per istigazione al bullismo e l’eliminazione di Giovanni Ciacci per volere del pubblico. Mercoledì 5 ottobre, poi, ha abbandonato la casa anche Sara Manfuso, privando la casa di ben quattro concorrenti in soli sette giorni. Il GF VIP, quindi, è costretto a cercare nuovi “vipponi” da inserire nel cast e secondo il pubblico solo un nome può davvero risollevare tutto: Edoardo Tavassi.

I Tavassi con il figlio di Carmen Di Pietro potrebbero risollevare le sorti di questa edizione — Assia (@Assia_GF) October 6, 2022

E ancora:

ci vorrebbe Edoardo Tavassi in questo GF perché con Luca farebbero scintille, risveglierebbe Edoardo che ha del potenziale trash nascosto e smonterebbe gli altarini! #GFvip — GemsJones (@twobridgetinone) October 6, 2022

Per Alfonso Signorini l’appello è quindi chiaro: il pubblico vorrebbe vedere Edoardo Tavassi coinvolto ancora una volta in un reality show. Per l’ex naufrago, poi, sarebbe un’ulteriore occasione utile per mostrarsi e per farsi conoscere e il suo carattere ironico e pungente è perfetto per quel tipo di programma, soprattutto nella situazione di tensione in cui si trova. Per scoprire se questo desiderio del pubblico si realizzerà, però, non ci resta che aspettare la prossima puntata in diretta.

