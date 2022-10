Un importante incontro quello organizzato di recente a Torino, dal Presidente di Confimi Industria Piemonte Hella Soraya Zanetti Colleoni con il Decano del Corpo consolare Ioana Gheorghias.

L’Ambassador e Consuls Garden Party del 30 settembre ha segnato un nuovo inizio, con la partecipazione del Decano e di una nutrita rappresentanza del Corpo Consolare di Torino (Africa, Sud America, Mena, Europa).

Una splendida occasione per costruire insieme una premier che mira a consolidare i rapporti diplomatici rendendoli realmente concreti nell’ambito imprenditoriale. Un’unione ed un confronto volto a favorire la crescita industriale e la diplomazia economica. Un primo appuntamento in cui, ancora una volta si evidenzia la determinazione e lo spirito imprenditoriale e propositivo del presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni. Lei stessa dichiara: “Credo che questa iniziativa costituisca una grande opportunità. Oggi come oggi con la globalizzazione si rischia di perdere le nostre culture e le nostre identità. Io penso che il corpo consolare possa essere questo linguaggio di pace, dobbiamo diventarne la cultura, questo è il bello della globalizzazione. La volontà di Confimi è quella portare qui sul nostro territorio una rappresentanza culturale industriale che ci permetta di crescere insieme e costruire una linea retta verso i paesi che rappresentate. Abbiamo bisogno degli altri Paesi in un ambiente di pace. Perché l’azienda è questo, un ecosistema di pace”. Determinante il sostegno del Decano Console Generale di Romania: Ioana Gheorghias. che ha espresso pienamente la volontà di collaborare sottolineando: “Ringrazio in primis il presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni per l’iniziativa. Questa occasione costituisce una grande opportunità di entrare in dialogo con Noi, ed io esprimo in nome del corpo consolare la piena disponibilità nel voler collaborare e di voler costruire ed affrontare un nuovo percorso di crescita insieme”. Un appuntamento che ha decisamente segnato un nuovo inizio quello dove la diplomazia diventa parte essenziale volta a valorizzare le proprie risorse e a contribuire ad una crescita imprenditoriale sempre più sostenibile e prioritaria.

In supporto anche l’intervento del Vice Presidente Nazionale Confimi Industria: Sergio Ventricelli che ha sottolineato l’importanza di affrontare tematiche come: la buona governance, nuovi metodi e capacità di lettura per lo sviluppo sostenibile delle imprese.