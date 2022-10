Sonia Bruganelli, il veleno ha funzionato | “Mi hanno sfruttato!”: saltano i nervi, piange tutta la notte [VIDEO]

L’opinionista Sonia Bruganelli asfalta in diretta la presunta love-story: scatta la reazione nella notte.

Con il suo infallibile fiuto per le controversie e bagarre televisive, Alfonso Signorini non ha esitato a proporre un rinnovo di contratto all’opinionista Sonia Bruganelli. La biondissima e mordace moglie di Paolo Bonolis si rivela spesso e volentieri un autentico valore aggiunto al programma, e ha la capacità di stroncare anche i concorrenti più convinti e coriacei.

Come se non bastasse lo scandalo Bellavia e la squalifica di Ginevra Lamborghini, che ha distrutto l’ipotesi di un flirt con Antonino Spinalbese a favore di telecamere, Sonia Bruganelli ha minato i presupposti per l’unica altra potenziale storia nel reality. Durante il corso dell’ultimo prime time, infatti, l’opinionista ha demolito la natura del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria…

Sonia Bruganelli ci va giù pesante: “Le hai ciucciato un dito del piede!”

Antonella Fiordelisi e il volto di “Forum” Edoardo Donnamaria si svolazzano attorno da giorni, condividendo confidenze e momenti di tenerezza nella casa di Cinecittà. Il rapporto tra i due giovani è stato inaugurato dal caso: Edoardo ha spesso peregrinato tra un concorrente e l’altro della casa in cerca di attenzioni. Sonia Bruganelli ha notato le sue attenzioni speciali a Sofia Giaele De Donà, attendendo poi al varco il giovane concorrente.

Edoardo Donnamaria ha infatti confessato ad Alfonso Signorini di covare un interesse particolare per Antonella: “Una delle prime qualità che ho apprezzato è il suo essere vera. È interessante ma ci conosciamo da solo due settimane, non mi pare il caso di fare altro. È una persona simpatica e acculturata, mi piace…“. Sonia Bruganelli l’ha prontamente stroncato: “A lui non gliene frega niente, va un po’ dove gli conviene. Ha persino ciucciato un dito del piede a Giaele!”.

Nella notte, Antonella Fiordelisi ha metabolizzato l’analisi dell’opinionista, cedendo allo sconforto e infagottandosi in una coperta in solitudine. Edoardo Donnamaria l’ha quindi raggiunta, chiedendole di non prestare ascolto alle illazioni di Sonia Bruganelli. Le ferite del passato, però, bruciano ancora nel cuore di Antonella, reduce da diverse relazioni fallimentari. “Gli uomini mi hanno sfruttato“, ha confessato l’atleta in lacrime, scossa dalla prospettiva di un nuovo breakdown.

Antonella si lascerà andare con fiducia, oppure presterà ascolto ai dubbi di Sonia Bruganelli?

