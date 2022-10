Con la presenza di 270 organizzazioni e aziende e gli interventi di 400 relatori in 100 eventi, l’edizione 2022 del Salone della CSR e dell’Innovazione sociale – andata in scena all’Università Bocconi di Milano dal 3 al 5 ottobre, si conferma un momento di analisi, confronto e networking sempre più partecipato e centrale nel panorama del nostro Paese. Intitolato “Connessioni sostenibili”, a sottolineare l’importanza del fare rete per concorrere a uno sviluppo realmente sostenibile, il Salone quest’anno ha festeggiato 10 anni e ha visto ancora una volta The Map Report fra i media partner.

Nel nostro servizio video, le considerazioni dell’instancabile organizzatrice Rossella Sobrero (Gruppo Promotore del Salone e presidente di Koinètica), e di alcuni dei numerosi protagonisti di questa edizione, per un racconto, inevitabilmente parziale, della tre giorni milanese.

L’articolo Salone della CSR 2022: il racconto delle “connessioni sostenibili” proviene da The Map Report.