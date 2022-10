Patrizia Rossetti imbufalita: “Ha fatto una figura di mer*a!” | Tempesta in casa: scoppia la rissa tra donne [VIDEO]

La conduttrice Patrizia Rossetti attacca ferocemente la compagna di avventura: volano stracci nella notte di Cinecittà.

A sole poche settimane dall’inaugurazione della settima edizione del “GF Vip”, gli animi in Casa si stanno già surriscaldando. Dopo il controverso caso di Marco Bellavia e i suoi pesanti strascichi, i rapporto tra i Vipponi in gioco iniziano a mostrare le prime crepe ed inaspettati cedimenti strutturali.

In particolare, al termine dell’ultima puntata, due primedonne del reality si sono rese protagoniste di uno scambio di spiacevolezze. Si tratta di Patrizia Rossetti e della compassata diva del Bagaglino Pamela Prati.

Patrizia Rossetti attacca ferocemente Pamela Prati: galeotto fu il privilegio

Volano scintille all’interno della casa di Cinecittà, e Patrizia Rossetti, in particolare, ha manifestato nelle ultime ore il suo disappunto per il trattamento preferenziale riservato dalla produzione a Pamela Prati. La bruna showgirl, infatti, dopo infinite peregrinazioni tra il van e i divani, ha potuto accedere ad una camera da letto singola in cui riposare in tutta tranquillità.

Tale privilegio, concesso in passato solo alla soprano Katia Ricciarelli, ha profondamente indispettito l’esplosiva Patrizia Rossetti, da molte notti insonne e frustrata. La conduttrice ha denunciato la mancanza di equità da parte degli autori, arrivando persino a scagliarsi contro la compagna di avventura. “Fate audience con la Pamela Prati“, ha esordito a beneficio di Cristina Quaranta. “Voglio vedere quanto audience fate. Tenetevi lei, fatela vincere, che già ha fatto una figura di mer*a 7 anni fa!“.

Pamela Prati, infatti, partecipa per la seconda volta al reality, precedentemente abbandonato in fretta e furia, sbattendo persino la famosa porta rossa e scagliando in malo modo i microfoni a terra. Patrizia Rossetti ha proseguito: “Nessuno può discuterlo, lo sa tutta Italia!“. L’avversaria l’ha rapidamente raggiunta, e tra le due è sorto un infuocato contraddittorio in piena notte…

Patrizia fa la pazza contro Pamela lei sente torna indietro e si sfankulano ATTO TERZO (notte a tutti) #GFVip pic.twitter.com/x1O9SElP4h — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

“Perché non fai come Marco, perché non te ne torni a casa?“, ha concluso beffarda Patrizia Rossetti, affondando la lama sul vivo. Sì, perché come ben sappiamo tra Marco Bellavia e Pamela Prati intercorreva inizialmente un tenero feeling, rapporto poi minato dalla pesante cappa di bullismo perpetrata nei confronti del volto di “Bim bum bam”. Tra le due attualmente non scorre buon sangue, e le loro personalità irriducibili potrebbero portare ad un testa a testa decisivo nelle prossime nominations…

