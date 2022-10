Oroscopo Paolo Fox del weekend 8 e 9 ottobre: le stelle di sabato e domenica. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – L’amore sarà ancora turbolento nel dine settimana. La giornata di sabato sarà tutto sommato discreta grazie alla Luna in sestile, ma con Venere ancora in opposizione non sarà affatto facile far valere le vostre emozioni. Un po’ meglio al lavoro grazie a Giove, Saturno e Marte.

Toro – La Luna vi favorirà nella giornata di domenica. Sul fronte sentimentale forse non sarete tra i segni più romantici in assoluto, ciò nonostante tra voi e la persona che amate ci sarà sintonia e stabilità. Mercurio vi aiuta a non commettere errori in ambito lavorativo.

Gemelli – Questo weekend non sarà particolarmente entusiasmante. I rapporti con il partner non saranno così affiatati. Grazie a Marte e Giove sarete nelle condizioni migliori per provare a raggiungere il successo che meritate.

Cancro – Cercate di non dilungarvi in lamentele in amore nel corso del fine settimana, ma cercate di capire dove sbagliate e di migliorare. In ambito lavorativo saprete come svolgere il vostro lavoro, ciò nonostante dovrete tenere conto di possibili imprevisti.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Il weekend parte sottotono con la giornata di sabato che non è un granché in amore. Cercate di dare di più alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non sottovalutare le vostre mansioni, nonostante abbiate le conoscenze necessarie.

Vergine – Sul fronte amoroso state vivendo un periodo altalenante e nel weekend non andrà meglio con la luna in opposizione. Single oppure no, attenzione al vostro atteggiamento nei confronti della vostra fiamma. Buone idee sul lavoro.

Bilancia – Sarà un weekend davvero piacevole e pieno d’amore per i nati del segno. Venere in congiunzione vi darà la carica di cui avrete bisogno per vivere un rapporto sereno e armonioso. Per quanto riguarda il lavoro avrete le condizioni ideali per portare avanti i vostri progetti.

Scorpione – La giornata di sabato forse non sarà l’ideale per parlare di sentimenti, ma domenica, con la Luna in trigono le cose migliorano. Sul lavoro cercate di non mostrarvi pigri. Anche se alcuni progetti lavorativi faticheranno a prendere il volo, non dovrete darvi per vinti.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Giove e Saturno vi favoriranno, ciò nonostante dovrete guardarvi le spalle da Mercurio e Marte che potrebbero portare qualche imprevisto o togliervi energie. In amore sarà un weekend valido per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate.

Capricorno – Venere in opposizioni potrà portare qualche discussione in famiglia o con il partner. Cercate il dialogo, senza essere scontrosi. In ambito lavorativo Giove in opposizione potrebbe rallentarvi.

Acquario – Ottimo l’oroscopo per questo fine settimana. Soprattutto in ambito sentimentale, la giornata di sabato si rivelerà stupenda per fare strage di cuori, soprattutto se siete single. Ottima energia sul lavoro.

Pesci – State recuperando terreno in ambito sentimentale, ma la vostra relazione di coppia non è ancora perfettamente affiatata. Cercate di mantenere la calma sul lavoro, solo così potrete portare a termine i vostri progetti.

