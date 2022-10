oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-10-al-16-ottobre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) –È tempo di rimboccarsi le maniche per i nati nell’Ariete. Avete trascurato troppo l’amore negli ultimi tempi, starà a voi dimostrare alla vostra metà quanto tenete al rapporto. Molti singhiozzi sul lavoro, non tutti sono motivati abbastanza per far crescere i vostri progetti.

Sarà fonte di frustrazione insieme ad alcune beghe economiche. Non disperate: la fortuna è dalla vostra e potrebbe portarvi sorprese gradite.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Saranno giorni di tensione per i nati nel Toro. L’aria è molto densa sia in famiglia che con gli affetti, starà a voi fare da paciere. Il cuore traballa, potreste subire ancora le conseguenze di una relazione chiusa da un po’. Anche sul lavoro non c’è molta serenità, finirete spesso a scontrarvi con i colleghi sul da farsi.

Sarà una settimana dura, ma non lasciatevi travolgere dallo stress.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I nati nei Gemelli dovranno mettere un po’ d’ordine per le questioni di cuore. Avete alcune situazioni in sospeso da settembre e non è più possibile rimandare: valutate attentamente il da farsi, ma prendete una decisione. Ottime notizie sul lavoro, le stelle sono dalla vostra e vi aiuteranno a perseguire i vostri obiettivi. I momenti migliori si concentreranno a metà della settimana.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giorni di svolte e novità per i nati nel Cancro. Passi avanti soprattutto in ambito amoroso, una nuova storia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. È inoltre arrivato il momento di mettersi alle spalle dei vecchi sentimenti, non ha più senso rimuginarci su. Anche in ufficio potrebbero arrivare trasformazioni improvvise, la situazione potrebbe cambiare drasticamente.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Molti intoppi in questa settimana per i nati nel Leone, sia in amore che sul lavoro. Una brusca frenata vi impedirà di fare progressi nelle vostre relazioni sentimentali. Tutto fermo in ufficio, in cui sarà meglio prendersi del tempo per riflettere. Tutte queste difficoltà peseranno molto sulle vostre energie, la fatica si farà sentire durante la settimana.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Saranno giorni all’insegna dell’amore per i nati nella Vergine. Andrà tutto a gonfie vele in ambito sentimentale, vi sentite sicuri e stabili al punto da poter mettere le basi per progetti futuri. Si procede bene anche in ambito lavorativo, a parte alla fine della settimana. Qualche scontro di troppo potrebbe turbare l’atmosfera dell’ufficio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – I nati nella Bilancia dovranno sfruttare i prossimi giorni per rimettersi in gioco in ogni campo. I single dovranno andare all’attacco, non ha senso restare ad aspettare.

Anche per le coppie è un periodo favorevole, sfruttatelo al meglio. Più cautela sul lavoro, dove si dovranno comunque sfruttare una serie di nuove opportunità dopo una attenta valutazione dei rischi, anche finanziari.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la protezione di Venere si aprono nuove prospettive in amore per i nati nello Scorpione. Potrebbe riaccendersi una vecchia fiamma, ma dovrete valutare se vale la pena rischiare ancora. Sul lavoro si apre un periodo molto positivo, soprattutto per chi è in proprio o ha grandi progetti in programma. È il momento perfetto per lanciarsi e provare qualcosa di nuovo.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Si rafforzano le relazioni sentimentali dei nati nel Sagittario. Sia i nuovi amori che le coppie di vecchia data vivranno un periodo positivo in cui consolidare il proprio rapporto. Per chi è solo, una vecchia storia potrebbe ritrovare smalto e ritornare nella vostra vita. Tanti successi in ufficio, soprattutto per chi lavora con la propria creatività.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Tanta passione in questi giorni per i nati nel Capricorno. Vi sentite sensuali e vogliosi e vorrete sfruttare al meglio questa settimana. Buone nuove anche per i single, non rinunciate e continuate a cercare. Un nuovo amore vi aspetta proprio dietro l’angolo. Si aprono porte nuove, invece in ambito lavorativo: potrebbero arrivare proposte intriganti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Qualche ostacolo inaspettato disturberà la serenità amorosa dei nati nell’Acquario. Il rapporto con il vostro partner potrebbe incrinarsi a causa di qualche intoppo sfortunato di troppo, per la vostra frustrazione. Sul lavoro sarà necessario sudare più del dovuto, la disorganizzazione non aiuta. Riuscirete a superare lo scoglio, ma non senza metterci il giusto impegno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La parola d’ordine per i nati nei Pesci in questa settimana è relax. Dedicate del tempo agli amici e al riposo, avete bisogno di un po’ di serenità. La ritrovata calma vi aiuterà a ripianare alcunevecchie divergenze con il vostro partner. Cielo sereno in ambito lavorativo. Per domenica dovrebbero arrivare ottime notizie, un successo dopo tanto tempo.

Oroscopo di Paolo Fox settimanale: le stelle dal 10 al 16 ottobre scritto su Oroscopo Più da Redazione.