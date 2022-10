Le stelle di Barbanera di sabato 8 ottobre: le previsioni del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Se siete alla ricerca di un’occupazione, grazie a Giove nel segno potreste ricevere offerte o proposte che vi calzeranno a pennello.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna in sestile a Urano renderà la giornata gioiosa. Metterete il partner al centro dell’attenzione, e così perdonerà le lunghe assenze dovute al lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Creare un ambiente tranquillo, sereno e protettivo per chi amate può essere la maniera migliore per dimostrare tutto il vostro amore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con Venere e Giove in quadrato, cercate di affrontare le difficoltà a viso aperto e, se ne avete bisogno, chiedete aiuto a un collega di esperienza.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Single? Con la persona che volete conquistare, partirete in quarta, ma dovrete desistere. Mancherà la sintonia, che non si comanda a bacchetta.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con Mercurio in trigono a Plutone, vi concentrerete con minuziosità anche sui dettagli finora trascurati, e questo vi permetterà di ottenere… un gioiello.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La vita di coppia, grazie a Venere che transita nel vostro cielo, vi riempirà di gioia. Insieme al partner starete bene anche nella semplicità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non trascurate coloro che si sono dimostrati finora fedeli e preziosi, per inseguire le mete di breve durata di un collaboratore rampante.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se vi troverete a fianco una persona poco simpatica, troverete dei punti di contatto. Sarà il modo vincente per lavorare con maggior profitto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Mercurio in trigono a Plutone vi renderà particolarmente affascinanti e interessanti. Le persone intorno saranno attratte da voi come le api dal miele.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sarete distratti, e anche se si dimostrerà necessario mettere a punto un’efficace strategia d’azione per un ottimo affare, ve lo lascerete sfuggire.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Grazie alla Luna in sestile a Urano, oggi se avrete voglia di prendere in mano diversi aspetti della vostra vita per trasformarli, ci riuscirete in pieno.

