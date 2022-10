GF Vip, ultim’ora choc | “Alfonso, vaffan**lo!”: notte di fuoco, esce subito [VIDEO]

Volano parole irripetibili al GF Vip: la bordata al conduttore le costerà carissima, seconda espulsione in vista?

Alfonso Signorini ha ripreso le redini del suo “GF Vip” dopo la difficilissima puntata dello scorso lunedì. Nel corso della penultima puntata, infatti, il rodato conduttore Mediaset ha dovuto affrontare in diretta il caso di Marco Bellavia, concorrente ritirato dal gioco dopo giorni di persecuzioni verbali e di sistematica indifferenza da parte dei compagni di avventura.

Il padrone di casa ha quindi annunciato l’espulsione dal gioco di Ginevra Lamborghini, nonché l’inaugurazione di un televoto flash che ha infine penalizzato Giovanni Ciacci. Il prime time delle scorse ore si è rivelato un appuntamento di transizione, ma se Alfonso Signorini sperava in una puntata rilassata e distesa, si sbagliava di grosso. In particolare, il post-diretta si è rivelato alquanto discutibile…

GF Vip: Patrizia Rossetti si rivolta contro il conduttore, la frase gravissima è ormai virale

Al termine della diretta televisiva su Canale 5 i Vipponi si sono rifocillati, radunandosi in cucina e scambiandosi le rispettive impressioni sull’esito della puntata. Sin dal ritiro di Marco Bellavia i malumori percorrono la casa di Cinecittà, e stanno spuntando acredini insospettabili. Patrizia Rossetti, esplosiva esperta di televendite ed ex conduttrice, ha scagliato la sua frustrazione sulla compagna di gioco Pamela Prati, nonché sul mattatore del “GF Vip”.

Pamela Prati, seguendo le orme della soprano Katia Ricciarelli, gode in quest’edizione di un trattamento di favore. Dopo alcune notti insonni, infatti, la diva del Bagaglino ha potuto usufruire di una stanza tutta per sé, e la coccola preferenziale ha fatto imbufalire la fumantina Patrizia Rossetti. Al termine della puntata la fulva gieffina ha espresso infatti il suo profondo disappunto: “Che ca**o ha fatto la Pamela Prati? Con tutto l’affetto, perché le voglio pure bene, non è che, nel senso, non è che mi ha disturbato!“.

Ha poi proseguito, rivolgendosi a Wilma Goich: “Ma perché lei si merita la camera singola, scusami? Io sono due settimane che non ho dormito, ho dormito su tutti i divani della casa a 63 anni. Allora sai cosa ti dico? Mi levo dai cogli*ni domani, me ne sbatto le palle! Eh, perché mi hanno già rotto le palle, avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no… Anche con tutto l’affetto: Alfonso, mi hai fatto una promessa, vai un po’ a fanc*lo!“.

Patrizia fa la pazza contro Pamela “che caxo ha fatto?Io 63 anni dormo sui divani allora domani mi levo dai coglioni hai capito Alfonso?Vaffanculo!” 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/QM6pSL6rBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

Edizione molto spinosa per il conduttore del “GF Vip”: dopo il recente scandalo, e la lite in diretta con Sara Manfuso, si profila un altro testa a testa con l’ingestibile Patrizia Rossetti. La bordata le costerà la squalifica dal gioco?

