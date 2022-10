dalle-ultime-sulla-cop27-all’inquinamento-mortale-della-terra-dei-fuochi:-5-notizie-della-settimana

Come ogni settimana, la redazione di The Map Report ha selezionato le 5 notizie più importanti sul mondo della sostenibilità, dell’innovazione e della CSR:

1. I quartieri periferici delle grandi città i più inquinati

Secondo una ricerca inglese, condotta da Friends of the Earth (FoE) le minoranze etniche e le fasce sociali più basse hanno più del triplo delle probabilità di vivere in quartieri con un inquinamento atmosferico molto elevato, con gravi conseguenze per la salute.

2. Terra dei fuochi e mortalità: è allarme

Napoli è al secondo posto e Caserta all’ottavo tra le prime dieci province di Italia dove la mortalità di cancro si aggrava per inquinamento ambientale.

3. Le giornate senza auto sono il rimedio migliore alla crisi energetica

Lo dice uno studio di Clean Cities. Utilizzare giornate senza auto potrebbe condurre a eliminare il consumo di milioni di barili di petrolio.

4. La Coca Cola sponsor alla COP27

Forte indignazione e tanta amara ironia a seguito dell’accordo di sponsorizzazione tra la conferenza delle Nazioni Unite sul clima di quest’anno e la Coca-Cola. Intanto al re Carlo III, noto per la sua passione ambientalista, viene impedito di intervenire al vertice.

5. Un unico caricatore per tutti i dispositivi elettronici di casa

È promessa da lungo tempo, ma adesso il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare – entro la fine del 2024 – un unico caricatore per tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere.

