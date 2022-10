Antonella Fiordelisi, litigata pericolosa | “Mi stai facendo del male!”: rischiano di venire alle mani [VIDEO]

Antonella Fiordelisi ha in mente un piano ben preciso: la sua strategia ha seminato il panico all’interno del GF Vip.

Il terremoto originato dal ritiro di Marco Bellavia reca ancora strascichi pesanti per i concorrenti del “GF Vip”. Se da un lato della Casa il gruppo, ultimamente attenzionato persino dal Codacons, cerca di mantenere un profilo basso, dall’altro una Vippona ha dichiarato guerra aperta ai detrattori dell’ex conduttore.

Come ben sappiamo, molti dei gieffini sono stati accusati di bullismo e di indifferenza nei confronti di Marco Bellavia, e il loro atteggiamento ha scatenato i bollenti spiriti della rete. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, altri concorrenti del format sono ancora nel mirino del popolo del web. Secondo molti utenti, infatti, avrebbero meritato pesanti sanzioni anche Wilma Goich, Charlie Gnocchi e l’attrice Gegia.

Antonella Fiordelisi non arretra di un passo: la sua missione è distruggerla

Dopo l’ultimo e controverso prime time del programma Antonella Fiordelisi si è schierata contro il trittico Goich-Gnocchi-Gegia, promettendo feroci rappresaglie nei loro confronti. L’atleta era stata una delle poche persone a prendersi cura di Marco Bellavia, assieme a George Ciupilan e Luca Salatino.

Antonella Fiordelisi ha attaccato in primis Gegia, rinfacciandole a poche ore dalla puntata di aver versato lacrime per l’eliminazione di Giovanni Ciacci, anziché fare ammenda per l suo comportamento con Bellavia. La sua missione sembra essere quella di far saltare i nervi all’avversaria e, a quanto pare, ci sta riuscendo benissimo. Durante un confronto infuocato in giardino, Gegia è sbottata: “Mi stai distruggendo! Sono dieci giorni che mi dici cose cattive! Mi stai facendo del male, quindi non sei diversa da me. Continui a rompere le pa**e a me! Mi stai davvero facendo stare male da una settimana, per colpa tua! Tu sei insensibile verso di me, mi stai accusando da 7, 8 giorni!“.

BHO QUESTA CONTINUA A NON CAPIRE UN CAZZO #GFVIP COME FA STARE ANCORA DENTRO QUELLA CASA?? pic.twitter.com/uoI5OYqUee — 𝑃𝑈𝑃𝐸𝑇𝑇𝐴 𝐽𝐸 🌹 (@jessicadiliber1) October 6, 2022

Antonella Fiordelisi sembra davvero intenzionata a provocarla sino allo sfinimento, fedele ai suoi intenti dopo l’ultima puntata del reality. Tenendo conto che anche Sara Manfuso si è ritirata a causa dello scandalo in Casa, anche Gegia potrebbe meditare un abbandono in fretta e furia nelle prossime ore…

