Samira Lui lo urla sui social | “Aiuto!”: la situazione è estrema

L’ex professoressa de L’Eredità si è lanciata in una nuovissima esperienza, da urlo. Il messaggio è però chiaro: la teme

Professoressa de L’Eredità della stagione 2021/2022 a fianco di Andrea Cerelli, Samira Lui si è fatta conoscere per la sua allegria, spontaneità e professionalità. Al di là dell’innegabile bellezza, infatti, Samira Lui ha saputo mostrarsi anche come persona e non ha mai nascosto la sua emotività, soprattutto quando in una delle puntate finali de L’Eredità ha letto una lettera di saluti a Flavio Insinna e ad Andrea Cerelli.

Nelle ultime ore, però, la professoressa è impegnata con un sfida decisamente impegnativa. Sui social arriva quindi un suo accorato appello: la richiesta d’aiuto è sincera.

Samira Lui a Tale e Quale Show: aiuto!

Dopo l’esperienza a L’Eredità, Samira Lui ha sempre ammesso di desiderare una carriera nel mondo della televisione. Andare in onda ogni giorno all’ora di cena con un quiz l’ha sicuramente aiutata a prendere fiducia di sé e a imparare sempre di più. Lavorare a fianco di un professionista come Flavio Insinna, poi, è un vantaggio che non tutti hanno a inizio carriera.

Le sue qualità, però, sembra che siano state notate da un altro BIG della televisione: Carlo Conti. Il conduttore, infatti, l’ha voluta e accettata nel cast della nuova stagione di Tale e Quale Show, il programma in cui i concorrenti devono mettersi alla prova imitando in tutto e per tutto un cantante italiano o internazionale. Samira Lui, quindi, si trova davanti a una sfida davvero ardua: nella prima puntata ha imitato Corona in “The Rythm of the Night“.

La tensione è stata quindi altissima e durante l’esibizione si è fatta vedere, con qualche imprecisione soprattutto vocale. Sul proprio profilo Instagram, Samira Lui ha quindi condiviso alcuni scatti dei momenti della preparazione: fulcro della trasmissione, infatti, sono anche le truccatrici che compiono un lavoro incredibile. Nelle ultime ore, Samira Lui ha condiviso uno scatto del momento in cui le stavano togliendo una maschera di cera, con la quale per esempio coprono dettagli come le sopracciglia. “Aiuto!” ha scritto, riprendendosi dal basso con un viso piuttosto sconvolto.

Vinta l’emozione della prima puntata, Samira Lui è quindi pronta a viversi una nuova esibizione nella puntata di venerdì 7 ottobre, dove dovrà interpretare un’altra star della musica.

