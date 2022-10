Pamela Prati, scatta l’allarme | “Apri gli occhi!”: avvertimento dall’esterno, è in grave pericolo

La showgirl Pamela Prati viaggia sul filo del rasoio: dopo l’ultima puntata è sotto il faro dell’attenzione pubblica.

La soubrette Pamela Prati ha ritentato la sorte, accettando il suo secondo ingaggio nel reality per l’antonomasia. Se la prima esperienza si era esaurita a suon di porte sbattute e improperi contro la produzione, al momento la showgirl sta resistendo bene alla pressione dello show.

Durante l’ultima puntata del “GF Vip” Pamela Prati ha dovuto affrontare con i compagni il tribunale mediatico che li vedeva coinvolti nel ritiro di Marco Bellavia. L’ex pupilla del Bagaglino, infatti, aveva inizialmente allacciato con lui un rapporto preferenziale, salvo poi prendere le distanze al pari dei compagni di avventura. Dopo la controversa vicenda “Mark Caltagirone“, Pamela ha avuto la possibilità di riscattarsi a livello sentimentale, e il flirt tra i due aveva dato origine al fandom #belprati. In seguito al ritiro di Marco Bellavia, schiacciato dello stress e dall’omertosa indifferenza dei compagni, Pamela Prati ha accusato il colpo, ma gli spettatori covano parecchi dubbi circa la sua condotta…

Pamela Prati dedica a Marco una torta: la rete si scatena

Dopo essersi cosparsa il capo di cenere per non aver compreso appieno lo stato d’animo di Marco Bellavia, la showgirl ha dichiarato: “Lui è un’anima bella e cercava amore. Cercava affetto e io mi sono immedesimata in tanti momenti in lui. Mi dispiace che io non l’ho capito. Mi si è spezzato il cuore. Uno deve sempre contare fino a 10 prima di parlare, come hanno fatto molti qui dentro. Dobbiamo osservare senza farci condizionare dalle cose che dicono gli altri. In confessionale ho detto che voglio sue notizie…”.

Pamela Prati ha inoltre preparato una gustosa crostata alla marmellata, componendo poi il nome di Marco con la pastafrolla sulla superficie. La dedica a distanza ha rinfocolato le speranze dei #belprati, facendo intendere la possibilità di una storia al di fuori del reality.

NON POTETE FARMI PRENDERE QUESTI COLPI CHE POI NON LI REGGO 🥹❤️😍 #gfvip non Marco che ringrazia Pamela per la crostata pic.twitter.com/JFFyY3BSWZ — godiamoci il successo ✨ (@sara36658548) October 4, 2022

Marco Bellavia, dal canto suo, ha apprezzato il gesto, pubblicando poi su Instagram la sua replica commossa: “Grazie, mia unica anima gentile.”. Gli utenti in rete, però, dubitano con fermezza sugli intenti della showgirl, già nel mirino dell’opinione pubblica finché non verrà chiarito il “Caltagirone-gate”. Molti spettatori avvertono preoccupati Marco Bellavia: Pamela Prati potrebbe sfruttare l’hype del flirt per ripulirsi l’immagine e garantirsi la longevità nel format.

Io a Pamela Prati non credo neanche un po’,non le importa nulla di Marco,lo fa solo per strategia #gfvip https://t.co/vaFWnF2SiW — 🌈❤️ a_n_n_a_79 💞 (@Soleluna790210) October 5, 2022

