Oroscopo Branko del 7 ottobre: venerdì di gradevoli sorprese per i segni… Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ora sarai in una posizione migliore per apportare le modifiche necessarie al tuo posto di lavoro o alla tua professione senza che nessuno venga offeso o turbato. I tuoi obiettivi, i tuoi sogni e le tue aspirazioni personali si stanno realizzando. Ora ti mostri più tollerante, adattabile e comprensivo nei confronti di coloro che ti circondano.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’artistico, il bohémien, è esaltato. Ti piacerà esprimerti liberamente, senza censure o restrizioni. Controlla quel torrente di emozioni o potrebbero portarti a commettere cose pazze sia personalmente che professionalmente. I viaggi e gli affari esteri sono enfatizzati favorevolmente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ora hai abbastanza energia planetaria su di te per distinguerti in tutto ciò che fai. Ti alzi professionalmente e come essere spirituale. La felicità in amore non mancherà perché hai saputo guadagnarti l’amore della persona amata. Continua a seminare amore che raccoglierai in abbondanza tutto ciò che desideri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Divertiti, pianifica attività in cui puoi divertirti con le persone che condividono i tuoi stessi interessi. Incontra nuove persone, espandi la tua cerchia di amici. Liberati, diventa indipendente da tutto ciò che ti rallenta. I problemi di salute e i problemi personali scompariranno man mano che cambi il tuo modo di pensare.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno per concordare con grande vitalità gli obiettivi con le persone con cui li mantieni. La prudenza è importante negli accordi che hai con le altre persone e con il tuo partner. SENTIMENTI: È un momento per godere e ricordare momenti emotivi e sensibili della tua vita e dei tuoi affetti. AZIONE: È il momento di agire in modo responsabile quando si tratta di accordi con amici intimi e familiari. FORTUNE: è un momento in cui il tuo modo di relazionarti sarà la chiave degli obiettivi che ti sei prefissato per oggi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di attivare il tuo aiuto altruistico verso le persone che hanno bisogno di te. Devi organizzare le risorse di cui hai bisogno in modo disciplinato, in modo che gli accordi siano positivi e vantaggiosi per tutti. SENTIMENTI: oggi è un giorno per approfittare del presente, lasciarsi alle spalle il passato e non preoccuparsi del futuro. AZIONE: noterete che è una giornata da essere prudenti nelle vostre attività e nell’utilizzo del risparmio. Dovrai aiutare qualcuno a chiudere. FORTUNE: devi pianificare con incoraggiamento e certezza i progetti che oggi ti porteranno fortuna se sei altruista.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui il tuo incoraggiamento e la tua simpatia ti aiuteranno a organizzare le questioni finanziarie in modo prudente e responsabile. È necessario sfruttare questo momento positivo sul piano sentimentale per affrontare queste questioni. SENTIMENTI: È un momento per godersi il lato positivo e gioioso della vita. Fai attività che ti fanno sentire bene. AZIONE: oggi è un giorno in cui la tua gioia e calma aiuteranno anche gli altri a sentirsi irradiati dalla tua felicità. FORTUNE: È un giorno per seguire la tua percezione sottile e mettere a punto il tuo “buon lavoro” per raggiungere gli obiettivi che persegui.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno in cui è molto importante gettare le basi in modo dinamico e pieno di risorse con le altre persone coinvolte nel progetto. La tua prudenza e il tuo intuito ti daranno la chiave per gettare le basi di tutto questo. SENTIMENTI: È importante mantenere l’atmosfera familiare piacevole e serena. AZIONE: È un giorno in cui dovresti affrontare alcuni problemi del passato e risolverli una volta per tutte per sentirti calmo e calmo. FORTUNE: è un giorno in cui il tuo modo di relazionarti con gli altri ti darà le chiavi delle tue basi nella vita.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei nel momento ideale per accelerare e fare un grande salto nei tuoi obiettivi e progetti. Gli accordi e la vostra generosità e prudenza saranno la linea guida che vi aiuterà a far sì che tutto si risolva positivamente. SENTIMENTI: è una giornata per poter parlare con calma e serenità di questioni importanti per risolvere questioni passate. AZIONE: sarà una giornata in cui la tua simpatia ti aiuterà a mantenere i progetti in modo generoso e responsabile. FORTUNE: È un momento in cui la tua generosità sarà la chiave della tua giornata di oggi. Puoi anche usare il tuo ingegno e la rapidità di pensiero.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Siete in una giornata in cui la cosa principale saranno gli accordi sul piano sentimentale e quelli legati all’economia. La tua fortuna ti accompagnerà e sarai in grado di mantenere i tuoi obiettivi, grazie alla tua disciplina e responsabilità. SENTIMENTI: oggi si può organizzare una giornata speciale per tenere unite le basi familiari e che l’economia sia il lavoro di tutti insieme. AZIONE: è una giornata per seguire i propri obiettivi con la certezza di avere risorse, poiché si mantiene la serietà e la disciplina. FORTUNE: è un giorno per mettere a punto le tue risorse personali per attivare le tue iniziative e iniziative.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi potrai proiettare con entusiasmo, ma in modo cauto, i progetti importanti che hai da tempo con altre persone. La tua gioia interiore sarà di grande aiuto quando si tratta di mostrare i tuoi sentimenti. SENTIMENTI: È un giorno per prendere l’iniziativa e risolvere problemi del passato che sono immersi nel tuo presente. AZIONE: È il momento di mantenere la tua vitalità e le tue risorse per organizzare un viaggio speciale con persone che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: è una giornata in cui le tue basi e la serietà nelle tue azioni ti daranno le linee guida affinché i tuoi progetti siano fortunati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è molto importante che tu risolva i problemi scaduti in modo che la fortuna possa essere con te. La tua responsabilità, sensibilità e genialità saranno le chiavi che ti aiuteranno nei tuoi propositi e nella tua vita sentimentale. SENTIMENTI: oggi sarà un giorno in cui il tuo intuito e la tua sensibilità saranno la chiave per i tuoi buoni rapporti con gli altri. AZIONE: È il momento in cui la tua percezione ti guida e segna le chiavi delle tue finanze e di questioni importanti. FORTUNE: sarai in grado di usare il tuo ingegno e la tua velocità per risolvere problemi passati e vedere la luce alla fine del tunnel.

