Le stelle di Barbanera di venerdì 7 ottobre: i segni dello zodiaco di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sul lavoro, in mattinata, con la Luna nel segno amico dell’Acquario, le vostre proposte non passeranno inosservate per acutezza e originalità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per merito di Urano nel vostro cielo, metterete a punto idee stimolanti e nuove che sovvertiranno la routine di tutti i giorni, fra i ringraziamenti dei colleghi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Assedierete quella certa persona con un corteggiamento serrato, perché non potrete neanche pensare che possa essere attratta da qualcun altro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Date un’occhiata all’alimentazione, che sia sana ed equilibrata. Giove nemico potrebbe farvi prendere qualche chilo di troppo.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per colpa di Saturno opposto, se non vi decidete a selezionare le persone da frequentare, vi ritroverete a perdere tempo in legami non adatti a voi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Grazie a Mercurio che transita nel segno, il vostro spirito d’iniziativa va a mille. Sappiatelo mettere a frutto nel miglior modo possibile.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con Venere, Marte e Saturno favorevoli, l’atmosfera di coppia è rassicurante considerata l’ammirabile intesa costruita nella quotidianità.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Fidatevi del vostro proverbiale intuito, ma non sottovalutate una persona che vi gira intorno e che di primo acchito non vi attrae per niente.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se gli amici dovessero proporvi un viaggio, accettate allegramente. Sarà un’occasione per divertirvi e consolidare un’annosa amicizia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nel pomeriggio, grazie alla Luna nei Pesci, vi sforzerete per rinnovare modi e atteggiamenti, e creerete con il partner una dimensione gioiosa e passionale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – In mattinata, con la Luna in trigono a Marte, sarete esuberanti anche dopo aver fatto attività fisiche che richiedono sforzo, perseveranza e addestramento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Grazie a Nettuno in congiunzione, con il vostro sesto senso capterete le esigenze profonde di chi è vicino e darete a ognuno le risposte più adeguate.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Le stelle di Barbanera di venerdì 7 ottobre: i segni dello zodiaco di domani scritto su Oroscopo Più da Redazione.