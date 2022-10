“Ha pestato un merd*ne!”: Sara Manfuso subito sbugiardata, spunta tutta la verità sulla fuga [VIDEO]

Emerge la verità circa la fuga precipitosa di Sara Manfuso: una clip inchioda i concorrenti del GF Vip.

La settima edizione del “GF Vip” sta riservando agli spettatori momenti sempre più surreali e discutibili. Dopo la chiacchierata sortita di Marco Bellavia dal format, episodio che ha sollevato l’intera opinione pubblica, gli autori del programma sono corsi ai ripari, attuando severi provvedimenti nei confronti del cast.

I principali responsabili del tracolo emotivo dell’ex conduttore hanno pagato con una dura sanzione: mentre Ginevra Lamborghini è stata squalificata per direttissima, Giovanni Ciacci è stato epurato durante un televoto flash. Le responsabilità per il presunto bullismo perpetrato ai danni di Marco Bellavia, però, si estendono anche ad altri concorrenti, ed il Codacons ha predisposto un’indagine in merito. Durante le ultime ore, il pubblico ha attestato l’ennesimo colpo di scena: Sara Manfuso ha abbandonato il reality in fretta e furia…

Sara Manfuso molla tutto, ma dopo il discorsetto emerge la verità

Durante la giornata di mercoledì 5 ottobre i fan del “GF Vip” hanno testimoniato un evento mai intercorso nel format. Gli autori del programma, infatti, hanno censurato il reality per più di 6 ore, bloccando la messa in onda in diretta. Al termine di tale lasso temporale, due notizie in contemporanea hanno infiammato il web: l’abbandono di Sara Manfuso e la denuncia generalizzata da parte del Codacons.

La prezzemolina Sara Manfuso ha dunque deciso di abbandonare il “GF Vip”, adducendo il pretesto di voler fare ammenda e prendere le distanze dalle accuse di bullismo. Nel frattempo, il Codacons ha annunciato l’avvio di un’indagine nei confronti degli autori e del cast del programma. Il trattamento riservato all’ex conduttore di “Bim bum bam” è apparso inaccettabile ai più, e staff e Vipponi rischiano fino a 4 anni di carcere. Il discorsetto di Sara Manfuso è stato in seguito sbugiardato da Antonino Spinalbese durante un momento di confidenza con i compagni.

Secondo l’hair stylist, infatti, l’obiettivo strategico dell’ex gieffina è quello di riabilitare il suo nome e quello dei compagni grazie alla sua autorevolezza da opinionista rodata. Il pubblico, però, la pensa diversamente. Vox populi sostiene infatti che Sara Manfuso tutelerà sé stessa, per poi volare sotto ai radar televisivi finché le acque non si saranno chetate:

Antonino spera punta su #SaraManfuso per uscirne tutti puliti.

Ma non hanno capito che la Manfuso ripulirà la sua faccia e sparirà per qualche mese dissociandosi completamente dal cast perché lo sa di aver pestato anch’essa un merdone.#gfvip #gfivip #iostoconmarco https://t.co/sbNk6Bz9ne — Opinioni a GoGo (@opininioni_gogo) October 6, 2022

Secondo molti utenti, Sara Manfuso si è letteralmente resa conto di aver “pestato un mer**ne“. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di quest’edizione thriller…

