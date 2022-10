Amici21, la ballerina esce allo scoperto | Parole amare contro la professoressa: è lite

Una ballerina di Amici21 è uscita allo scoperto e si è lasciata andare con una frecciatina piuttosto avvelenata. C’entra la Celentano

La nuova edizione di Amici è iniziata, non senza inaspettati colpi di scena e momenti di tensione. Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo son pronti a sfidarsi a colpi di danza mentre Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi a colpi di canto. I talenti sono quindi in piena corsa e iniziano a formarsi già le prime simpatie ed antipatie, sia tra i ragazzi che nel rapporto con i professori.

Proprio nel corso di una puntata, Alessandra Celentano ha pronunciato una frase pungente in merito ad un giudice esterno venuto a dare una valutazione di ballo. Nel dirla, però, ha sfiorato un argomento che ha fatto sentire un’ex alunna di Amici21 tirata in causa: ecco cos’è successo e la sua risposta.

Amici21, Cosmery risponde a tono

Uno degli ospiti che ha giudicato una gara di ballo, nel corso delle puntate domenicali, è Giuseppe Giofrè. Ex concorrente di Amici, oggi il danzatore balla sul palco delle più grandi pop star mondiali, come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Dua Lipa, Justin Timberlake o Ariana Grande. Il suo successo e la sua bravura l’hanno quindi portato a calcare i palchi più importanti e per tutti i concorrenti di Amici è diventato ormai un’icona.

Nel corso della sua ospitata, Maria de Filippi ha ricordato le diverse critiche che durante il percorso di Amici si è sentito dire dalla Celentano. La maestra ha quindi ricordato cosa aveva pronosticato per lui, cioè che avrebbe ballato nei videoclip musicali, e in effetti ha fatto notare come questo poi sia accaduto. Lo stesso ha poi detto in merito a Stefano de Martino, sottolineando come aveva previsto che nella vita avrebbe fatto tutt’altro. “Ci prendo sempre” ha detto: “Dico – Tu farai la velina – e poi la fanno!” ha quindi rivelato, in un’intervista per Oggi.

Una sua allieva di Amici21, però, si è sentita chiamata in causa. Si tratta di Cosmery Fasanelli, oggi velina di Striscia. Intervistata da Chi, ha detto: “Con la Celentano si è instaurato un rapporto bellissimo, mi stava facendo crescere e non l’ho mai sentita dire che potevo fare solo la velina”. Chissà se Alessandra Celentano risponderà a questa frecciatina, magari spiegando che non si riferiva a lei, o se invece farà cadere il discorso nel dimenticatoio: non ci resta che aspettare e vedere che succede.

