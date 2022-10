Alfonso Signorini vuole far scoppiare la bomba | “Romperà il silenzio”: faccia a faccia di fuoco [VIDEO]

Il conduttore del GF VIP è pronto a dire finalmente tutta la verità. Succederà proprio in diretta, l’attesa è incredibile

Negli ultimi giorni, la casa del GF VIP è stata travolta da fatti che nessuno mai si sarebbe aspettato. Per il reality show di Alfonso Signorini, infatti, è raro che accadano episodi di questo tipo e soprattutto che si verifichino in un così breve spazio temporale: in una sola settimana, la casa ha perso ben quattro concorrenti. Marco Bellavia e Sara Manfuso si sono ritirati, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato e Ginevra Lamborghini espulsa.

Nelle prossime ore, in occasione della puntata in diretta di giovedì 6 ottobre, Alfonso Signorini sarà pronto ad affrontare uno dei faccia a faccia più attesi di tutta l’edizione. Il pubblico è incredulo e si dirà finalmente la verità.

Alfonso Signorini è pronto: stasera in diretta

La puntata di lunedì 3 ottobre è stata una delle più memorabili, per i fan del GF VIP. Sabato 1° ottobre, infatti, il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa. Alcuni suoi disagi psicologici, ammessi e mai nascosti, non sono stati compresi dai suoi compagni di reality show. Sebbene alcuni abbiano provato a stargli vicino o, quantomeno, a non infierire sulle sue difficoltà, altri concorrenti l’hanno proprio preso in giro e volutamente ignorato anche nei momenti di palese bisogno.

Il primo e più duro provvedimento è arrivato a Ginevra Lamborghini, la quale è stata squalificata per aver detto: “Si merita di essere bullizzato!“. Giovanni Ciacci, che ha più volte ignorato e zittito Marco Bellavia, è stato invece eliminato in un televoto flash. Sono stati graziati Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi e Cristina Quaranta che, per ora, non hanno subito provvedimenti. Nelle ultime ore, però, ad aver abbandonato la casa è anche Sara Manfuso, la quale secondo il pubblico ha compreso di aver avuto atteggiamenti scorretti e ha voluto evitare che questi influissero troppo sulla sua carriera.

Nella diretta di giovedì 6 ottobre, però, Alfonso Signorini è pronto a vivere uno dei faccia a faccia più attesi: Marco Bellavia sarà in studio per parlare di ciò che è successo. Ad anticiparlo è Federica Panicucci, a Mattino 5 News:

I fan quindi non vedono l’ora della puntata, per scoprire finalmente cosa dirà Marco Bellavia di ciò che è accaduto e per vedere se Alfonso Signorini lo farà confrontare con due dei colpevoli di questa situazione, Ciacci e la Lamborghini.

