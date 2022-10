Vincenzo Pompeo Bava il 3 settembre 2022 Steve Holcombe (Beta

Vincenzo Pompeo Bava Sessantanove anni d’attesa: tanto è durato il digiuno della Gran Bretagna nel poter alzare un’altra volta il Trofeo più ambito nell’Enduro, la coppa del mondo a squadre. A quasi sette decenni da quel successo nel 1953, il 3 settembre 2022 Steve Holcombe (Beta), Nathan Watson (Honda), Jamie McCanney (Husqvarna) e Jed Etchells (Fantic) riportano il Trofeo nel Regno di Sua Maestà. Si tratta del 17° trionfo per la formazione britannica, tutte concentrate nella prima metà del Novecento. Una vita fa, con moto di altri tempi, piloti d’altri tempi, gare d’altri tempi. Tutto molto diverso da come è ora, dove a Le Puy-en-Velay sono andate in scena cinque giornate di enduro come non le si vedeva da tempo, più la classica manche di cross del sabato. E proprio all’ultimo metro del fettucciato adiacente al paddock sono arrivate le liete notizie per l’Italia: se la vittoria nel Junior Trophy, costruita nel Day 1 e maturata in settimana, era cosa ormai assodata, il secondo posto nel World Trophy per 53 centesimi di secondo beffando la Spagna è un inno alla gioia, al crederci sempre, a non mollare un centimetro anche quando tutto sembra ormai perso.