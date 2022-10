Trucchi e cosmetici, non fare mai questo errore | Alto rischio di infezioni alla pelle

C’è un errore che tutti commettono quando maneggiano i trucchi e i cosmetici. L’allarme è però serio: potrebbe rovinare la pelle

Ogni donna, anche chi non ama agghindarsi e curarsi particolarmente, ha almeno una volta nella vita comprato e usato qualche trucco. Fin dalla prima adolescenza, infatti, si desidera provare a vedere come si appare con del rossetto, della matita o del mascara sugli occhi: sembrare più grandi è sempre molto allettante. Crescendo, poi, i trucchi entrano spesso a far parte della quotidianità, per mascherare piccoli difetti o esaltare qualità.

C’è però un gesto, molto diffuso soprattutto tra le donne, che può mettere a serio rischio la salute della pelle. Non fatelo assolutamente, neanche tra sorelle o amiche.

Trucchi: non condividerli mai

In moltissime occasioni, le donne son portate a condividere i trucchi. Da giovani, è tipico delle serate pre-discoteca in cui con le amiche ci si chiude in bagno a prepararsi, per ore e ore: una porta la piastra per i capelli, una tutto l’occorrente per il make-up e si inizia. Da adulte, invece, può capitare nella fila per il bagno di qualche locale o addirittura al lavoro, quando ci si accorge di avere una faccia troppo stanca o rovinata.

Condividere i prodotti per il make-up, però, non è assolutamente da fare. In particolar modo, non va mai condiviso ciò che ha una formulazione umida o in gel a base minerale: queste incentivano la proliferazione dei batteri, che possono quindi causare infezione alla pelle e inestetismi. Innanzitutto, non vanno mai prestati o accettati in prestito rossetti, lucidalabbra o burrocacao: è un attimo che un herpes o una qualsiasi infezione viaggi da bocca a bocca.

Allo stesso modo, va evitato qualsiasi prodotto che va sulla pelle se si hanno specifiche esigenze o condizioni, come acne o infezioni cutanee. Anche il mascara va assolutamente usato da una persona soltanto, poiché gli occhi e le ciglia possono avere delle impurità dannose per qualcun altro o, addirittura, batteri e virus. Alla base poi di queste regole c’è quella fondamentale di non scambiarsi gli strumenti per il trucco, cioè i pennelli: questi, infatti, sono i principali veicoli di infezioni tra pelle e pelle.

Per una maggiore sicurezza, i pennelli andrebbero addirittura lavati e sterilizzati periodicamente, in modo che impurità e sporcizie vengano eliminate. Riporli nel cassetto senza averli puliti non è infatti igienico, né per la pelle degli altri né per la propria: prendersene cura significa anche prendersi cura di ciò con cui la si tratta e tocca.

