Test dell’attenzione | Guarda bene, un cucciolo è molto strano: riesci a scovarlo in 3 secondi?

Sei pronto a metterti alla prova in questo test dell’attenzione? Uno tra questi adorabili cuccioli è differente dagli altri, riesci a scovarlo?

I test visivi sono l’allenamento migliore per implementare la nostra capacità di osservazione, e di reagire agli stimoli impressi su carta o sullo schermo. Come le parole crociate e gli anagrammi, anche questa tipologia di esercizi consentono di mantenere una mente elastica e scattante, concedendoci al contempo una pausa di doveroso relax.

E tu, sei pronto per metterti alla prova? La figura presentata qui sopra raffigura file di cuccioli di cane. Collarino azzurro e sguardo adorante, stanno solamente attendendo che tu risolva l’arcano. Uno dei cuccioli, infatti, è differente dai fratelli: riuscirai a trovarlo in soli 3 secondi? Prendi l’orologio e non sgarrare sulla tempistica: se bari non avrai la medesima soddisfazione! Cominciamo dunque il test dell’attenzione in 3, 2, 1…

Test dell’attenzione con i teneri cuccioli: ecco la soluzione

Il tempo a tua disposizione è scaduto: sei riuscito a individuare il cucciolo diverso dal resto dei fratelli pelosi? La soluzione è sotto i tuoi occhi: si tratta del penultimo cagnolino della seconda fila. Come puoi ben vedere, il cucciolo ha un’espressione differente dal resto della cucciolata. Occhi sorridenti e zampina alzata a mo’ di saluto, il nostro cucciolo bersaglio sta salutando il giocatore, e sembra persino sorridere.

Come ben sappiamo, anche i nostri amici a 4 zampe sanno manifestare ampiamente le loro emozioni, con scodinzolamenti, mugolii e cambi di espressione: il nostro cagnolino target appare davvero felice di esser stato trovato!

Se non sei riuscito a risolvere il test nel tempo pianificato, non temere: il costante allenamento nei test visivi ti renderà gradualmente un asso in materia! Ti consigliamo di perseverare, occupando i tuoi momenti liberi allenando occhi e cervello. La tendenza attuale ci vede sempre più spesso concentrati su smartphone, tablet e laptop, per non parlare dello schermo televisivo. Questo tipo di routine può intaccare gradualmente la nostra capacità di colpo d’occhio, abilità necessaria ed essenziale anche nella vita offline.

Largo quindi ai quiz e ai test visivi: sono il mezzo più veloce e divertente per impiegare il tempo, occhieggiando anche alla salute mentale e visiva!

