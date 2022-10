Oroscopo Paolo Fox del 6 ottobre: fortuna, amore e lavoro di giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Stai affrontando una giornata piuttosto estenuante o opprimente in relazione al lavoro, con numerose battute d’arresto impreviste che si presenteranno lungo il percorso, ma, allo stesso tempo, una giornata buona e proficua, poiché la tua fortuna non ti abbandonerà anche se allo stesso il tempo sia in qualche modo intervallato da molti oneri e difficoltà

Toro (21 aprile-20 maggio) – Non lasciarti trasportare dal lato negativo della tua personalità, le cose non vanno sempre come vorremmo o chi ci circonda si comporta come dovremmo, ma l’importante non è vincere una battaglia in particolare, ma soprattutto vincere la guerra. Potresti non avere una buona giornata oggi, ma alla fine finirai per raggiungere i tuoi obiettivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il Sole e la Luna formano aspetti eccellenti con i Gemelli, e questa non potrebbe essere una notizia migliore per te perché ti porterà fortuna e allo stesso tempo una grande ispirazione per scoprire, in ogni momento, il percorso da intraprendere o le decisioni che sono meglio per te. . Oggi la nave della tua vita navigherà con il vento favorevole e calmo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Quando ti trovi di fronte a un sogno meraviglioso, sei sempre portato via dalla paura che questo sogno non possa mai essere realizzato, e se alla fine lo realizzi, allora la tua grande paura sarà perdere il successo o la felicità che hai finalmente conquistato. Ma sono solo angosce che imprigionano la tua anima e alle quali non devi in ​​alcun modo ascoltare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Grazie alle magnifiche influenze del Sole, Marte e Giove, oggi puoi passare un’ottima giornata se solo fai qualcosa da parte tua. Sentirai chiaramente come il destino ti protegga dalle avversità o dai nemici e riceverai anche un aiuto che non ti aspetti, come se avessi un angelo custode che ti apre le strade.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Abbi più fiducia in te stesso perché stai facendo le cose molto bene nonostante tu creda diversamente, ma ora l’importante non è quello in cui credi ma quello che credono le persone intorno a te, che sono molto meno perfezioniste di te, ma sanno molto meglio quello che vali e loro conoscono la tua enorme capacità di sacrificio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le stelle continueranno in una posizione molto favorevole o benefica per te, ma in questo caso non solo il Sole e Venere ma anche la Luna, confermando e potenziando la tendenza a farti stare abbastanza bene dentro e allo stesso tempo le cose vanno bene per te cose nel tuo lavoro e nelle questioni sentimentali o familiari.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La giornata non inizierà bene per te e ti ritroverai con tanti problemi o avversari che non ti aspettavi, tuttavia nei momenti peggiori è proprio quando dai il massimo e con l’avanzare della giornata cambierai tutto. situazione e mettendo tutto sempre di più dalla tua parte, perché sei in un buon momento.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Molti pianeti sono, al momento, in armonia con il tuo segno ed esercitano i loro migliori influssi, tra questi il ​​fortunato Giove, per questo motivo in questo momento non dovresti temere nulla dal destino o dalle circostanze, la fortuna è dalla tua parte e, soprattutto , Tutto sommato, questo sarà un giorno molto favorevole per tutte le tue questioni finanziarie.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi è uno di quei giorni in cui dovrai tirare fuori il tuo lato più combattivo e altruista. Improvvisamente tutto cambierà e ti ritroverai in una situazione molto difficile. Tuttavia, non c’è nessuno migliore di te quando si tratta di affrontare le situazioni più difficili e disperate, e alla fine tornerai per sistemare le cose di nuovo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei in un momento importante della tua vita, sia nel bene che nel male, la fine di un ciclo che aprirebbe anche una nuova fase della tua vita. Ma non hai nulla da temere perché è, in realtà, una fase migliore, anche se è preceduta da qualche fallimento o da qualche battuta d’arresto del destino, un cambiamento che chiaramente ti favorisce.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi vivrà una giornata particolarmente positiva per le relazioni e la comunicazione in genere, anche per i viaggi e tutto ciò che riguarda i contatti con il mondo esterno. Farai facilmente in modo che coloro che ti circondano facciano ciò che vuoi o di cui hai bisogno. Una giornata ideale per fare nuove amicizie o coltivare quelle che già avevi prima.

