Elenoire Ferruzzi | Scoperta agghiacciante nella Casa, è rimasta sconvolta: “Gli hanno dato il carcere!” [VIDEO]

La spumeggiante Elenoire Ferruzzi riceve una confidenza scottante nella Casa del GF Vip: emergono retroscena davvero sorprendenti.

L’icona LGBTQ+ Elenoire Ferruzzi ha da poco affrontato una delle puntate più difficoltose nella storia del “GF Vip”. In seguito al ritiro dal gioco di Marco Bellavia, Alfonso Signorini ha dedicato gran parte del prime time alla vicenda, bacchettando i componenti del branco accusati di bullismo, ed emanando provvedimenti severissimi nei loro confronti.

Anche Elenoire, tacciata di scarsa sensibilità, è finita in ballottaggio al televoto flash assieme a Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti e Gegia, uscendone fortunatamente indenne. Nelle ultime ore l’influencer è stata coinvolta in un nuovo pettegolezzo assai controverso: a far da ambasciatrice, una fremente Sara Manfuso.

Elenoire Ferruzzi non crede ai propri orecchi: ha spifferato tutto sotto le telecamere

Sara Manfuso, chiacchierata prezzemolina della TV e nemesi dell’opinionista Sonia Bruganelli, ha recentemente abbordato Elenoire Ferruzzi, appartandosi con lei per una confidenza last-minute. A quanto emerge chiaramente dalla conversazione, Sara Manfuso ha ricevuto una confessione inaspettata da parte di Carolina Marconi.

Le due Vippone si trovavano in camera, quando Carolina ha approfittato di un angolo buio negli armadi per vergare qualcosa a pennarello sulla parete interna. Il messaggio lascia ben poco all’immaginazione, come racconta Sara Manfuso, ma soprattutto arriva con una tempistica del tutto fuori luogo. “Oggi pomeriggio Carolina mi ha detto: ‘Vieni con me in camera’…“, ha esordito Sara Manfuso.

“Io pensavo che, sapendo che andassi via, mi volesse dare una sua cosa…“, ha poi proseguito. “E ho sbagliato… Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello, e mi ha scritto una cosa sulla parete… E poi cancellata. Il testo era questo: ‘A mio marito hanno dato il carcere per 20 mesi per violenza domestica‘… L’ha cancellato…“. A questo punto, la regia del “GF Vip” ha immediatamente censurato il seguito del discorso, silenziando l’attonita Sara Manfuso.

Ma Sara perché racconta queste cose che Carolina le ha confidato in privato?? Ma si rende conto che sono in televisione? Questo è davvero grave #gfvip pic.twitter.com/fVbv8oP9Jq — quinsss10 (@quinsss100) October 5, 2022

L’episodio era già noto da tempo: l’ex marito di Carolina, Salvatore De Lorenzis, nel 2015 ha ricevuto un’esemplare condanna di 1 anno e 8 mesi per abusi domestici. Rimane solo un interrogativo: perché Carolina ha sentito l’esigenza di condividere questo trascorso clandestinamente con Sara Manfuso? Oltretutto, perché quest’ultima ha spifferato ogni dettaglio a favore di telecamera? Probabilmente i Vipponi cercano riscatto dopo l’ultima, vergognosa puntata del format. È scattata forse la guerra per conquistarsi spazi televisivi a suon di clip?

