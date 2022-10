Disastro a Rai2, spesi un mare di soldi: il risultato è catastrofico

Non c’è pace per Rai2. Nonostante i tentativi di rinnovamento, la situazione è ormai al limite: bilancio tremendo per tutti

Il secondo canale della Rai sono diversi anni che sta cercando una propria identità. Se Rai 1 si concentra soprattutto sulle notizie e le informazioni, nonché l’intrattenimento canonico di programmi storici e consolidati, Rai 2 cerca invece una via più nuova. Volendo conciliare informazione e intrattenimento moderno e giovanile, propone quindi trasmissioni inedite come Nudi per la Vita o nomi importanti, come Alessandro Cattelan.

Nelle ultime ore, però, Dagospia ha rivelato il cachet di uno dei principali volti di Rai 2 di questa stagione 2022/2023. La situazione è estrema perché i soldi spesi sono tanti, ma gli ascolti restano bassi: lui è a rischio.

Rai 2, Pierluigi Diaco e i soldi spesi

Uno dei programmi più pubblicizzati di Rai 2, per la nuova stagione 2022/2023, è Bella Ma’ di Pierluigi Diaco. La trasmissione ha preso il posto di Detto Fatto, il programma di genere factual condotto per molti anni da Caterina Balivo e infine passato nelle mani di Bianca Guaccero, che ha l’ha condotto fino alla sua ultima puntata prima della definitiva chiusura. Il programma di Pierluigi Diaco si prefissa l’obiettivo di porre a confronto diverse generazioni, in particolar modo quella dei boomer con la generazione Z.

Sebbene i presupposti fossero ottimi, poiché il progetto era innovativo per la rete, in realtà fin da subito Bella Ma’ non ha dato i risultati sperati. La trasmissione, infatti, fatica ad ingranare per diversi motivi, innanzitutto perché data la fascia oraria in cui va in onda fatica a trovare un proprio pubblico. Secondo molti, poi, Pierluigi Diaco non è il conduttore adatto per un programma di questo tipo e viene mal sopportato da diversi telespettatori.

Nelle ultime ore, Dagospia ha rivelato quando guadagna per ogni appuntamento e quanto costa ogni singola puntata. Pierluigi Diaco, infatti, sembra che prenda € 1.560 per ogni volta in cui va in onda, quando la media per quell’ora è di € 800. Ogni puntata, poi, costa circa 22 mila euro, rendendo Bella Ma’ uno dei programmi più costosi di Rai 2:

Ad agosto Diaco disse di aver regalato 4 format alla Rai.

Un regalo da 1.560€ a puntata (parametro medio: 800€) per fare il 3% di share.

20.000€ per ideare un’intervista e due giochini vecchi.

A fronte di 22.000€ a puntata, #BellaMa è tra i programmi più costosi del daytime https://t.co/FxU9gmBV10 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 4, 2022

Considerando il costo della trasmissione e i bassi dati d’ascolto che registra, non si esclude che il programma venga presto chiuso o che, in qualche modo, si cerchi di arginare i danni.

