Alfonso Signorini, chiamata urgente | Nuovo ingresso bomba al GF Vip: ha bisogno di lei

Il conduttore Alfonso Signorini è alle prese con una patata bollente: pronto ad inserire nel cast proprio lei?

L’ultima puntata del “GF Vip” ha riservato parecchi colpi di scena, eventi in realtà nell’aria sin dall’abbandono del reality di Marco Bellavia. L’ex conduttore di “Bim bum bam”, infatti, ha deciso di ritirarsi dal gioco in seguito agli atteggiamenti indifferenti e molesti da parte di molti compagni di avventura.

L’enorme sollevazione popolare sui social ha costretto i vertici di Mediaset ed Endemol a pianificare alcuni provvedimenti irreversibili, quali la squalifica di Ginevra Lamborghini, e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. Alfonso Signorini si vede quindi costretto ad effettuare almeno una sostituzione lampo, da inserire nel cast nelle prossime puntate del format. Chi sostituirà la controversa rampolla di casa Lamborghini?

Alfonso Signorini alle prese con l’ardua selezione: sarà Elisa la prescelta?

Sembra inevitabile che una figura come Ginevra Lamborghini sia rimpiazzata da un’altra figura femminile altrettanto spumeggiante ed esplosiva. La scelta del conduttore potrebbe quindi ricadere sulla già chiacchierata Elisa Esposito, la discussa maestra di cörsivœ su TikTok.

L’influencer milanese spopola da mesi sui social grazie alle sue performances gnaulanti e lamentose, in cui traduce le frasi più popolari nel linguaggio di sua invenzione. Il cörsivœ, come ha spiegato Elisa Esposito, è nato come imitazione bonaria delle ragazze dell’interland milanese, ed è in seguito dilagato a macchia d’olio in rete, conducendola ad una fama repentina quanto chiacchierata. L’influencer aveva dichiarato: “Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanesi che parlano così…”.

Fino a qualche mese fa, parecchi rumors suggerivano proprio il nome di Elisa Esposito come candidata nel cast del “GF Vip 7”, salvo successive smentite e illazioni. Attualmente, le porte del reality potrebbero spalancarsi nuovamente per lei: l’assenza di Ginevra Lamborghini dovrà con ogni probabilità essere colmata con un altro personaggio forte e divisivo, nonché appartenente al gentil sesso.

Gf Vip 7, la maestra del corsivo Elisa Esposito tra i concorrenti? #gossipitalianews pic.twitter.com/aQShCnzels — GossipItalia (@GossipItalia3) July 18, 2022

La sua presenza potrebbe quindi arrivare a colorare il format di Canale 5, incentivando la nascita di ulteriori dinamiche dentro alla casa di Cinecittà. Vi aggiorneremo non appena la produzione del reality rilascerà un comunicato ufficiale…

The post Alfonso Signorini, chiamata urgente | Nuovo ingresso bomba al GF Vip: ha bisogno di lei appeared first on Ck12 Giornale.