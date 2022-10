Accordo ANCI-ANIE per “città più moderne, sicure, pulite e vivibili”

Dare maggiore impulso alla rigenerazione urbana, alla transizione energetica, alla sicurezza e qualità della vita nel territorio. È l’obiettivo principale alla base dell’accordo triennale appena firmato dall’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e ANIE, Federazione che rappresenta le filiere della transizione energetica e della sicurezza.

In virtù di questo protocollo per lo sviluppo sostenibile, nei prossimi tre anni ANCI e ANIE convergeranno in una serie di iniziative per la diffusione delle comunità energetiche e della e-mobility, dei processi di rigenerazione e sicurezza urbana che, da un lato, aumentano l’efficienza e la sostenibilità degli edifici, e dall’altro migliorano il controllo e decoro delle aree cittadine e metropolitane in Italia.

Il protocollo individua alcune azioni basate sulle competenze ad ampio raggio nel settore dell’elettrotecnica ed elettronica rappresentate da ANIE Federazione. Nello specifico: consulenza tecnica e normativa messa a disposizione di ANCI, che ha un ruolo centrale nello sviluppo delle politiche urbane e territoriali. ANIE – si legge nella nota stampa – metterà a disposizione i Capitolati Tecnici ANIE ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale), strumento operativo costantemente aggiornato e integrato, e i tecnici della propria struttura per consulenze tecniche e informative su prodotti, tecnologie e soluzioni impiantistiche; l’expertise delle imprese fornitrici di tecnologie di sicurezza, nel settore degli Istituti di vigilanza e dei servizi fiduciari, entrambi funzionali alla prevenzione e contrasto della criminalità e indispensabili per rispondere alla richiesta di maggiore sicurezza urbana e del monitoraggio del territorio per la prevenzione dei reati. Infine, condivisione di materiale informativo e formativo, incontri di formazione e informazione sul territorio.

“I Comuni italiani sono impegnati in una straordinaria e difficile stagione di potenziamento e ammodernamento dei servizi al cittadino – dichiara il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro -. L’approccio è integrato: per noi vale una visione di insieme che vede intrecciate fra loro le esigenze di maggiore sicurezza e controllo del territorio, di innalzamento degli standard dei servizi di welfare, di efficientamento energetico e di transizione più rapida possibile a forme di mobilità sostenibile. Per questo è indispensabile poter contare non solo su risorse finanziarie adeguate, ma anche su competenze e capacità tecniche altamente qualificate e innovative. Il protocollo di intesa con ANIE per noi è importante per questo motivo: perché stabilisce i termini di una collaborazione tra le amministrazioni pubbliche locali e i settori imprenditoriali più avanzati nel settore tecnologico e impiantistico. L’obiettivo condiviso è lo stesso: rendere le nostre città più moderne, sicure, pulite e vivibili”.

Il Presidente di ANIE Federazione, Filippo Girardi, commenta così l’accordo: “ANIE è la ‘casa delle tecnologie’ e i comuni italiani vogliono dotarsi degli strumenti che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Con questo accordo tocchiamo tre assi portanti: rigenerazione urbana, transizione energetica verso le fonti rinnovabili e sviluppo della e-mobility, monitoraggio e controllo del territorio. ANIE, perciò, mette a servizio e a supporto delle amministrazioni locali il proprio know-how legislativo e tecnico, la formazione costante sulle principali innovazioni tecnologiche, scendendo fin nel dettaglio di singole applicazioni o prodotti. Ora inizia la fase di comunicazione di questo nuovo strumento a favore dei comuni, alla quale ne siamo certi risponderanno con spirito collaborativo le nostre aziende associate”.

