Un grande successo per Confimi Industria Piemonte l’Ambassador e Consuls Garden Party

L’incontro di venerdì 30 settembre, si è rivelato un grande successo presso la residenza del presidente di Confimi Industria Piemonte Hella Soraya Zanetti Colleoni con la partecipazione del Decano e di una nutrita rappresentanza del Corpo Consolare di Torino (Africa, Sud America, Mena, Europa).

Confimi Industria Piemonte insieme al Decano del Corpo consolare in questa splendida occasione hanno costruito insieme una premier che mira a consolidare i rapporti diplomatici rendendoli realmente concreti nell’ambito imprenditoriale, un’unione ed un confronto volto a favorire la crescita industriale e la diplomazia economica. Questo primo appuntamento ha di certo segnato un grande inizio visto il consenso e l’entusiasmo di tutti i presenti.

Ad accogliere gli ospiti il direttore di Confimi Industria Piemonte Davide Serlenga. Un appuntamento in cui, ancora una volta la determinazione e lo spirito imprenditoriale e propositivo della presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni, si firma senza alcun dubbio con il risultato raggiunto. Lei stessa dichiara: “Credo che questa iniziativa costituisca una grande opportunità. Oggi come oggi con la globalizzazione si rischia di perdere le nostre culture e le nostre identità. Io penso che il corpo consolare possa essere questo linguaggio di pace, dobbiamo diventarne la cultura e questo è il bello della globalizzazione.

La volontà di Confimi è quella di portare qui sul nostro territorio una rappresentanza culturale industriale che ci permetta di crescere insieme e costruire una linea retta verso i paesi che rappresentate.

Oggi come oggi l’industria è cambiata. Un’azienda come la mia ha dei temporary manager, ha dei consulenti. Il consulente non è più a sé, è diventato parte dell’azienda a sua volta genera un indotto, quello indotto permette a noi di vivere, ai nostri dipendenti di lavorare. Ma abbiamo bisogno di più. Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno degli altri paesi in un ambiente di pace. Perché l’azienda è questo, un ecosistema di pace”.

Determinante il sostegno del Decano Console Generale di Romania: Ioana Gheorghias, che ha sottolineato: “Ringrazio in primis il presidente Hella Soraya Zanetti Colleoni per l’iniziativa. Un appuntamento esclusivo che punta sulle strategie di internazionalizzazione e sulle nuove opportunità di business in altri mercati che coinvolge la diplomazia economica. Questa occasione costituisce una grande opportunità di entrare in dialogo con Noi, ed io esprimo in nome del corpo consolare la piena disponibilità nel voler collaborare e di voler costruire ed affrontare un nuovo percorso di crescita insieme”.

Un appuntamento che ha decisamente segnato un nuovo inizio quello dove la diplomazia diventa parte essenziale volta a valorizzare le proprie risorse e a contribuire ad una crescita imprenditoriale sempre più sostenibile e prioritaria.

In supporto anche l’intervento del Vice Presidente Nazionale Confimi Industria: Sergio Ventricelli che ha sottolineato l’importanza di affrontare tematiche come: la buona governance, nuovi metodi e capacità di lettura per lo sviluppo sostenibile delle imprese.

Una serata brillante dove i buoni propositi sono entrati in sinergia con le note del soul jazz e le degustazioni prelibate, il tutto ha contribuito a creare un’atmosfera perfetta all’insegna del buon cibo, della convivialità e dell’unione d’intenti, della buona governance e dell’etica.

Come dice il presidente Zanetti Colleoni “Soli siamo invisibili, insieme siamo invincibili”, all’insegna dell’unione erano presenti: in rappresentanza della Confimi Industria Vice presidente Sergio Ventricelli, Domenico Galia, Presidente Nazionale Confimi Industria Digitale, Il Decano del Corpo Consolare Ioana Gheorghias.

Si ringraziano tutti i presenti: i vari membri di Confimi industria Piemonte, i rappresentanti delle note aziende e i corpi consolari in rappresentanza dei vari Paesi.

